Chợ Rẫy đạt giải nhất 'cơ sở y tế không khói thuốc lá'

Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, giành giải nhất cuộc thi cơ sở y tế không khói thuốc nhờ sáng kiến cho bảo vệ đạp xe tuần tra nhắc nhở và lắp đặt 500 biển cấm trong khuôn viên.

Tại lễ trao giải do Bộ Y tế, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức ngày 25/12, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đơn vị coi việc thay đổi nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt để giảm thiểu tình trạng hút thuốc. Theo ông Việt, một người hút thuốc có thể gây ảnh hưởng sức khỏe tới 3-4 người xung quanh, do đó bệnh viện quyết tâm xây dựng môi trường trong lành nghiêm ngặt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chợ Rẫy áp dụng các quy định xử phạt rõ ràng và lắp đặt khoảng 500 biển cấm tại nhiều vị trí dễ quan sát. Điểm nhấn trong công tác phòng chống là việc bệnh viện bố trí lực lượng bảo vệ đạp xe liên tục quanh khuôn viên để trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở thân nhân, người bệnh và khách đến làm việc tuân thủ quy định.

Song song với đội ngũ an ninh, mỗi cán bộ, nhân viên y tế tại đây đảm nhận vai trò "chiến sĩ truyền thông". Các bác sĩ, điều dưỡng chủ động lồng ghép nội dung tư vấn về tác hại thuốc lá và khuyến cáo cai nghiện ngay trong quá trình thăm khám, điều trị cho người dân.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà trao giải cho đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thu Hiền

Đánh giá về mô hình này, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, nhấn mạnh các cơ sở y tế là khu vực cấm hút thuốc hoàn toàn, cả trong nhà và khuôn viên. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là chuẩn mực đạo đức, văn hóa của ngành y. Theo ông Đức, với mạng lưới 1.700 bệnh viện công, 406 bệnh viện tư và hàng chục nghìn phòng khám đón tiếp gần 20 triệu lượt người mỗi năm, việc duy trì bầu không khí không khói thuốc là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà cũng cảnh báo môi trường điều trị đầy khói thuốc sẽ gây hại thêm cho quá trình hồi phục của bệnh nhân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định việc sạch bóng khói thuốc không chỉ thể hiện sự tuân thủ pháp luật mà còn là uy tín và danh dự của mỗi cơ sở khám chữa bệnh.

Nhìn nhận phòng chống tác hại thuốc lá là cuộc chiến bền bỉ, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục duy trì ban chỉ đạo, tổ giám sát thực thi quy định 24/7 và xem việc tư vấn cai nghiện là một phần bắt buộc trong phác đồ điều trị.

Lê Nga