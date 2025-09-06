Chợ Rẫy bỏ bệnh án giấy

TP HCMBệnh viện Chợ Rẫy dùng bệnh án điện tử (EMR) thay thế bệnh án giấy từ ngày 5/9, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho nhân viên y tế và người bệnh.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện đẩy nhanh tiến độ dự án, về đích sớm trong bối cảnh Chính phủ và Bộ Y tế đặt mục tiêu đến 30/9 tất cả bệnh viện cả nước triển khai bệnh án điện tử.

Theo ông Việt, Chợ Rẫy ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 1998, dần hình thành nền tảng bệnh án điện tử. Tuy nhiên, với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối, đa chuyên khoa, mô hình bệnh tật phức tạp, quá trình triển khai gặp nhiều thách thức. Bệnh viện từng cử đoàn sang Nhật Bản học mô hình nhưng không thể áp dụng do khác biệt hệ thống và điều kiện. Những tháng gần đây, Chợ Rẫy huy động tối đa nguồn lực mới có thể đưa bệnh án điện tử vào vận hành thành công.

"Hệ thống hiện đã đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh, giúp bác sĩ làm việc đơn giản, ít sai sót hơn. Bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện, tiến tới không giấy tờ trong mọi hoạt động", lãnh đạo viện nói.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, nguyên giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng việc triển khai bệnh án điện tử tại Chợ Rẫy "đi sau nhưng đi đúng hướng". Học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị đi trước, bệnh viện tránh được nvấp ngã, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện.

Theo Thứ trưởng, bước ngoặt quan trọng đến từ Nghị quyết 57 và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế, cùng áp lực từ Đề án 06. "Ban đầu chúng tôi nghĩ nhiệm vụ đến 30/9 là bất khả thi, nhưng chính sức ép đó đã phá tan sự ngủ đông về chuyển đổi số, tập thể đồng lòng theo phương châm làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, biến cái không thể thành có thể", ông nói.

Ông cũng cho rằng triển khai bệnh án điện tử không đơn thuần là áp dụng công nghệ thông tin, mà là thay đổi toàn diện cách quản lý bệnh viện. Hệ thống này phải gắn kết từ chuyên môn khám chữa bệnh, luật khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đến nhân lực, tài chính, thi đua khen thưởng, chấm công, chế độ nghỉ ốm... Do đó, bệnh viện không thể sao chép mô hình công nghệ từ nước ngoài hay từ các bệnh viện tư nhân sang.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức (ở giữa) tham gia ấn nút công bố hồ sơ sức khỏe điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 5/9. Ảnh: Nguyên Hạnh

Chia sẻ cảm nhận sau thời gian vận hành thí điểm, BS.CK2 Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh án điện tử giúp rút ngắn thời gian làm việc của nhân viên y tế, giảm sai sót trong y lệnh, chăm sóc người bệnh chuẩn mực hơn. Dữ liệu được trích xuất, hồi cứu, tạo nền tảng cho nghiên cứu chuyên môn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Người bệnh cũng có thể theo dõi kết quả điều trị qua ứng dụng điện thoại.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá Chợ Rẫy là một trong những "cánh chim đầu đàn" triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện đa khoa lớn - nơi mô hình bệnh tật phức tạp và lượng bệnh nhân lên tới 7.000-8.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.

"Với vị thế bệnh viện đa khoa đầu ngành phía Nam, khi bệnh án điện tử tại Chợ Rẫy vận hành trơn tru sẽ là mô hình để nhiều nơi khác tham khảo, nhân rộng, góp phần thúc đẩy y tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh", ông Lương nói.

Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cả nước có hơn 1.800 bệnh viện, nhưng đến giữa tháng 6 chỉ 270 cơ sở chuyển sang bệnh án điện tử. Bộ Y tế yêu cầu đến 30/9, tất cả bệnh viện phải "khai tử" bệnh án giấy; các cơ sở còn lại phải hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2026.

Bệnh án điện tử giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ khám nhờ đăng ký trực tuyến, đồng bộ dữ liệu để bác sĩ tra cứu dễ dàng, giảm chi phí in ấn và phim chụp. Hệ thống còn cho phép liên thông giữa các cơ sở y tế, hạn chế việc làm lại xét nghiệm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý bảo hiểm và giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Lê Phương