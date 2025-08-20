Chở quá 12 khách, tài xế bị phạt 100 triệu đồng

Tài xế Nguyễn Văn Triều, 40 tuổi, quê Ninh Bình, bị Cảnh sát giao thông TP Huế xử phạt gần 100 triệu đồng do điều khiển ôtô khách chở quá số người quy định.

Khoảng 19h20 ngày 19/8, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc dừng kiểm tra ôtô khách biển số Ninh Bình chạy hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1 qua TP Huế. Trên xe có nhiều hành khách phải ngồi chen chúc, thậm chí nằm ở lối đi. Kiểm đếm cho thấy xe chở vượt quá 12 người so với số ghế cho phép.

Hành khách nằm chen chúc trên lối đi của xe. Ảnh: Cảnh sát giao thông

Tài xế Nguyễn Văn Triều không xuất trình được lệnh vận chuyển hành khách. CSGT xác định lái xe và chủ xe vi phạm lỗi "không xác nhận lệnh vận chuyển" và "chở quá số người quy định", tổng mức phạt gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Để không ảnh hưởng hành trình, hành khách được điều chuyển sang phương tiện khác.

Trạm CSGT Phú Lộc cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chở quá tải, chạy ẩu, vượt tốc độ với quan điểm "không có ngoại lệ, không vùng cấm".

