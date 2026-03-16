Chợ phiên Mèo Vạc vào mùa đông vui nhất năm

Người bán trong chợ không dùng bếp ga mà đun củi nên lúc nào cũng nghi ngút khói. Giá trung bình mỗi phần ăn khoảng 40.000 đồng.

Ngoài đồ ăn, khu ẩm thực này còn có một góc chuyên bán trang phục truyền thống. Ông Pàn Chí Tắc (áo đen) đã đi hơn 13 km tới chợ để bán hàng nhưng tới giữa trưa chưa bán được gì. Tuy nhiên, ông vẫn thấy vui mỗi lần tham gia chợ phiên vì không khí đặc biệt ở đây.

"Chợ phiên Mèo Vạc vui nhất ở Hà Giang vì nhiều anh em dân tộc từ Dao, H'Mông đều đổ về đây buôn bán, một số chợ khác giờ chỉ thấy khách du lịch", ông nói.