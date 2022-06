Chợ phiên - điểm chơi đêm mới ở Mộc Châu

Sơn LaKhi mặt trời lặn, du khách nghe bà con dân tộc biểu diễn văn nghệ, thưởng thức đồ nướng ngay tại chỗ, chụp ảnh cùng trẻ em vùng cao...

Nhắc tới du lịch Mộc Châu, du khách sẽ nghĩ tới những thung lũng mận trải dài ngút tầm mắt, những đồi chè xanh hay trang trại bò sữa, vườn dâu. Tuy nhiên, các điểm này chỉ có thể tham quan buổi sáng. Khi mặt trời bắt đầu lặn, Mộc Châu có ít trải nghiệm. Chợ phiên đêm Chiềng Đi tại Bản Art_Stay ở bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km là một gợi ý cho du khách đến Mộc Châu mùa này.

Du khách đến chợ phiên từ khi mặt trời bắt đầu lặn, chụp ảnh cùng trẻ em vùng cao.

Chợ phiên đêm nằm trong dự án cộng đồng "Bản Art_Stay - Đã lên núi, phải ở bản" do nhóm của nghệ sĩ piano Phó An My thực hiện. Nhóm dành tặng bà con nhà sàn và vận động người dân phục dựng lại những ngôi nhà truyền thống, nhằm bảo tồn nét đẹp của đồng bào các dân tộc, không bị "bê tông hóa".

Chợ đón khách từ 17h, khi mặt trời bắt đầu lặn dần. Du khách đến sớm có thể tranh thủ trời còn nắng, check-in với những bức tường bức họa với những bức tranh kể lại cuộc sống của người Thái, Dao, Mông. Băng qua những con đường nghệ thuật, đồi chè và một vườn mận, du khách sẽ tới bản nằm bên trong. Trái ngược với không khí ảm đạm của Mộc Châu những buổi tối, không khí ở bản nhộn nhịp, kín khách du lịch. Bà con đồng bào người dân tộc xúng xính quần áo váy vóc, chuẩn bị cho các tiết mục du lịch.\

Trẻ em dân tộc háo hức chụp hình, đùa vui cùng khách du lịch. Khách sẽ được mời ăn thịt, ngô khoai nướng. Khi ánh nắng nhường chỗ cho những bóng đèn là lúc sôi nổi nhất, những món ăn đã chuẩn bị xong, tiết mục văn nghệ của bà con bắt đầu. Bạn có thể thử sườn xông khói là một món ngon, ấn tượng hoặc lợn bản, cá nướng, gà đồi, bánh chưng người Thái... Du khách tới tham quan có thể mua các loại đồ thổ cẩm, nông sản về làm quà.

Phiên chợ đêm còn có những góc nhỏ ý nghĩa như chương trình đổi rác tái chế lấy quà, gian khách 0 đồng cho trẻ em vùng núi. Du khách tới chợ góp phần giúp bà con làm du lịch, sử dụng chính những nét văn hóa độc đáo ở đây để tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình trong bản.

Mỗi một du khách tới đây hãy đem theo một quyển sách để góp phần lấp đầy gian sách của trẻ em trong bản.

Phiên chợ mở cửa miễn phí, từ 17h đến 22h thứ 7 hàng tuần.

Quang Kiên