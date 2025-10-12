Chờ nội soi ở Mỹ quá lâu, phát hiện ung thư đại tràng khi về Việt Nam

Người đàn ông 73 tuổi thay đổi thói quen đại tiện, đi nhiều lần, có máu trong phân, đăng ký khám ở Mỹ nhưng phải chờ lâu chưa đến lượt, về Việt Nam thăm nhà đi nội soi mới phát hiện khối u lớn ở đại tràng.

Ngày 11/10, BSCK1 Nguyễn Minh Lý, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết nội soi đại tràng ghi nhận một khối u lớn tại đại tràng sigma, chiếm trọn lòng trực tràng. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là khối u ác tính, cần phẫu thuật gấp.

Bệnh nhân được chuẩn bị kỹ trong hai ngày, gồm khám tim mạch và hỗ trợ dinh dưỡng, đồng thời áp dụng quy trình ERAS (Phục hồi nhanh sau phẫu thuật), không dùng thuốc xổ trước mổ. Ca mổ kéo dài 2 giờ 40 phút, bác sĩ cắt bỏ đoạn đại trực tràng chứa u và nạo hạch. Giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận đây là ung thư carcinoma tuyến đại tràng grade 2, đã xâm nhiễm đến cơ và lớp mỡ dưới thanh mạc.

Sau mổ, bệnh nhân phục hồi nhanh, có thể vận động và tập hô hấp từ ngày đầu, ăn uống trở lại từ ngày thứ hai. Sáu ngày sau, ông xuất viện trong tình trạng ổn định, không biến chứng, vết mổ lành tốt, các chức năng sinh hoạt trở lại bình thường.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nam Việt kiều cho biết đã có những dấu hiệu bất thường đi tiêu từ lâu, cảm giác đi không hết phân, đăng ký khám ở Mỹ nhưng chờ hơn một tháng vẫn chưa được nội soi. "Chuyến về Việt Nam thăm nhà ở phường Hiệp Bình, TP HCM, tôi kết hợp đi khám, may mắn phát hiện bệnh và xử trí kịp thời", ông nói.

Theo bác sĩ Lý, phát hiện và điều trị sớm khối u đại tràng đóng vai trò quyết định trong tiên lượng. Nếu không can thiệp kịp thời, khối u có thể phát triển, gây tắc ruột, loét, chảy máu, di căn và đe dọa tính mạng. Ông khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài, tiêu phân có máu hoặc nhầy, người dân nên đi khám sớm để tầm soát ung thư đại tràng.

Lê Phương