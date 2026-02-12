Chờ nhân duyên, người tri âm sẽ đến

Hôm nay Chủ nhật, trời mưa lạnh rả rích làm lòng người đôi chút xao lòng.

Tết đến đầm ấm bên gia đình, bạn bè nhưng trong anh vẫn thấy trống vắng một nửa kia bấy lâu. Anh sinh ra và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội. Học xong đại học, anh bươn chải nhiều ngành nghề, có nhiều thành công nhưng cũng không ít thất bại, để giờ đây anh không ân hận những trải nghiệm đã qua. Sự nghiệp anh hiện cũng ổn, đủ lo cho gia đình và em sau này. Anh luôn phấn đấu, mỗi ngày thức dậy là một ngày sống để cống hiến, để tu dưỡng bản thân, để cảm nhận hạnh phúc.

Anh có thói quen ngồi cà phê ở những con ngõ nhỏ một mình, thích ngắm từng giọt cà phê rơi như dòng thời gian trôi lặng lẽ. Anh tìm lại sự cân bằng cuộc sống với trang sách mình yêu thích, bản nhạc guitar mới tập chơi, lao vào phòng gym, hòa mình trong làn nước ấm ở bể bơi để đốt cháy calo, nâng cao hormone hạnh phúc... và chợt nghĩ, nếu có em đồng hành cùng anh thì hay biết mấy.

Anh có hai cháu ngoan ngoãn, học hành tốt, tự lập, biết phân chia việc nhà, biết đi làm và quản trị tài chính. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" nên anh mong "bà" bắt sóng được anh hãy xuất hiện trong cuộc đời anh nhé. Mình còn hẹn nhau nhiều vùng miền để đi và khám phá, để trải nghiệm, học hỏi... Chẳng biết giới thiệu thêm gì về mình nữa, anh chỉ cảm nhận rằng nếu em đọc đôi dòng tâm sự bộc bạch này, có lẽ sẽ cảm nhận được "từ trường" nơi anh. Anh cũng như bao người đàn ông khác, mong một hạnh phúc đơn sơ, gia đình yên ấm.

À, anh cao 1,73 m, nặng 75 kg, ngoại hình tạm ổn, đủ nam tính để sánh bước bên em. Còn tiêu chí về em, hãy để anh cảm nhận qua những dòng chữ đầu tiên em gửi email cho anh. "Không nên duyên chồng vợ cũng nên duyên bạn bè". Người đến với ta vì duyên, người ở với ta vì nghĩa, người rời ta vì hết nợ.

Trân trọng và cảm ơn em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ