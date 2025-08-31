Trung QuốcNửa năm bên nhau, Tongtong và Chen Wei không tìm thấy sự đồng điệu nên khi chia tay cô nảy ra ý định mai mối anh cho bạn thân.

Tongtong tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, là quản lý cấp trung tại một doanh nghiệp. Bạn trai cũ Chen Wei hơn cô 10 tuổi, tiến sĩ du học Mỹ, ngoại hình sáng sủa, kinh tế ổn định. Gia đình hai bên đều đánh giá anh là "ứng viên hẹn hò trong mơ", thúc giục cả hai tiến tới hôn nhân.

Nhưng khác biệt về tuổi tác và hoàn cảnh sống khiến mối quan hệ dần nảy sinh rạn nứt. Cô trách người yêu ít quan tâm, còn Chen cảm thấy bị đòi hỏi quá nhiều. Họ từng tìm đến chuyên gia tâm lý Wang Qunqun và được chẩn đoán Tong thuộc nhóm lo âu, Chen thuộc nhóm né tránh - một sự kết hợp dễ hút nhau lúc đầu nhưng nhanh chóng mâu thuẫn về sau. Cuối cùng, họ chia tay trong hòa bình.

Bạn thân của Tong là Xiaohui vốn đã nghe nhiều về Chen Wei. Biết bạn có thiện cảm, Tong mai mối. Một năm sau, Tong nhận thiệp cưới của đôi bạn kia. Còn bản thân cô cũng tìm được người mới, không xuất sắc bằng Chen Wei nhưng mang lại cảm giác an toàn.

Giới trẻ Trung Quốc đang giới thiệu người yêu cũ cho bạn thân để giúp nhau thoát ế. Ảnh: Jimu News

Ở Bắc Kinh, Zi Yi (29 tuổi) cũng làm điều tương tự. Sau 7 tháng yêu mà không cảm nhận được tình yêu, cô chia tay. Dù vậy, Zi Yi vẫn đánh giá bạn trai cũ tử tế và nhờ mẹ giới thiệu anh cho người khác.

Câu chuyện của Tongtong và Zi Yi chỉ là vài trong số hàng nghìn trường hợp hưởng ứng trào lưu "giới thiệu người yêu cũ". Trên Xiaohongshu và nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, giới trẻ đăng "bản mô tả ứng viên" gồm tuổi tác, chiều cao, trắc nghiệm tính cách, cung hoàng đạo, ưu và nhược điểm, thậm chí cả "tình trạng sử dụng 8/10, 9/10", không khác gì rao bán đồ second-hand.

Các bình luận biến không gian mạng thành một "chợ người yêu cũ". Nhiều người cho rằng hình thức này đáng tin hơn việc gặp gỡ người lạ trên app hẹn hò, bởi ít nhất đã có đánh giá thực tế từ người từng trải qua mối quan hệ. Nó giúp tránh được rủi ro khoe mẽ giả, giả giàu hay che giấu bạo lực, ngoại tình.

Theo chuyên gia tâm lý Wang Qunqun, hiện tượng này phản ánh sự mất niềm tin vào môi trường hẹn hò hiện đại. "Người trẻ thà coi tình yêu như một sản phẩm có nhãn mác, còn hơn đánh cược vào sự mập mờ khi đã quá nản app hẹn hò hay các hình thức khác", bà nói.

Nhiều bạn trẻ ủng hộ vì tính minh bạch, hiệu quả. Ngược lại, một số người phản đối vì cho rằng nó biến con người thành "hàng second-hand", làm mất đi sự lãng mạn.

Trong một khảo sát của Wang tại một sự kiện hẹn hò, nhiều người cho biết từng đi xem mắt nhưng không tìm thấy người hợp. "Nếu được bạn bè giới thiệu một người đã qua kiểm chứng, họ sẵn sàng thử. Đây được coi như một chiêu tự cứu để thoát ế", bà cho biết.

Theo Wang, giới thiệu người yêu cũ là một tam giác quan hệ đòi hỏi sự cân bằng cảm xúc và lý trí. Nếu có thể đối diện quá khứ, nhìn nhận thành thật ưu khuyết điểm của nhau và đặt ranh giới rõ ràng sau chia tay, việc chuyển giao tình cảm có thể trở nên tự nhiên.

"Tình yêu không phải bài kiểm tra với tiêu chí cứng nhắc. Cái quý nhất vẫn là hành trình từ xa lạ đến thân quen, từ hiểu đến tin, từ va chạm đến bao dung", Wang kết luận.

Cặp Chen Wei và Xiaohui sau khi kết hôn đã đến gặp Wang Qunqun để được tư vấn hôn nhân. Chuyên gia nhận định Xiaohui thuộc nhóm gắn bó an toàn, sự bao dung này vừa vặn với Chen Wei, kiểu né tránh.

Xiaohui cho rằng từ lúc quen một người xa lạ đến bước vào hôn nhân, cần rất nhiều thời gian và chi phí cảm xúc. "Với chúng tôi, vòng tròn quen biết chính là 'mỏ tài nguyên hẹn hò'", cô nói.

Bảo Nhiên (Theo Jimu News)