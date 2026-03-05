Cậu ruột không chịu bán đất trả tiền cho mẹ tôi như đã hứa

Tôi hỏi xem cậu đã đăng bán chưa thì thấy cậu chẳng hề muốn bán. Lúc này tôi mới biết mẹ mình đã bị cậu lừa.

Chuyện là cậu tôi muốn mua một mảnh đất vào ba năm trước với giá 1,3 tỷ nhưng cậu chỉ có nửa tiền nên thuyết phục mẹ tôi góp tiền chung để mua. Cậu hứa để đất đó bán kiếm lời. Sau đó, em gái tôi đi xem nhưng không ưng vì mảnh đất đó ở xa nhà tôi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, tự đi đặt cọc 50 triệu đồng cho người ta. Mẹ tôi dù không ưng nhưng vì thương em nên đành góp vốn.

Vài tháng sau, tôi hỏi xem cậu đã đăng bán chưa thì thấy cậu chẳng hề muốn bán. Lúc này tôi mới biết mẹ mình đã bị cậu lừa. Tôi về nói với mẹ rằng "thôi coi như mẹ cho cậu mượn tiền và nói với cậu mỗi năm trả góp 100 triệu đồng, lấy được gì thì lấy chứ nếu mẹ mất đi, chúng con biết lấy lại làm sao". Sau đó, khi nói với cậu, cậu đồng ý và bảo để nói lại với mợ. Tuy nhiên chúng tôi đợi cả năm chẳng thấy tiền cậu trả góp đâu. Giờ tôi phải làm sao, xin nhờ quý độc giả góp ý giúp tôi.

Thùy Linh