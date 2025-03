Chờ người đàn ông nghiêm túc, biết trân trọng gia đình

Em, một cô gái nhẹ nhàng, điềm tĩnh, là người hướng thiện, chân thành và sống tích cực, thích những điều giản đơn.

Chào anh, người sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường sắp tới. Em từng đọc được câu nói: "Khi bạn yêu ai đó thật sự, bạn phải làm cho người đó hạnh phúc mỗi ngày, đó mới gọi là tình yêu thật sự, người ta hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc". Em hy vọng mình may mắn tìm được anh, chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc anh nha. Em, một cô gái nhẹ nhàng, điềm tĩnh, là người hướng thiện, chân thành và sống tích cực, thích những điều giản đơn. Em sinh năm 1993, một cô gái văn phòng đang sinh sống và làm việc ở TP HCM. Em có công việc ổn định, cao trên 1m65, ngoại hình đủ tự tin. Em là người yêu thiên nhiên, thích nấu ăn, bơi lội, thích nghe những kênh podcasts truyền cảm hứng. Nếu chúng ta có cùng điểm chung, cùng nhau lắng nghe và chia sẻ quan điểm anh nha. Ngoài ra, du lịch là một phần trong cuộc sống của em, đây cũng là cách tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc.

Thời điểm hiện tại em sống một mình rất tốt, vẫn có thể chăm sóc gia đình gồm ba mẹ, anh chị em và những người thân yêu thương em. Em yêu bản thân và chăm sóc bản thân rất tốt. Em luôn rèn luyện mỗi ngày để tăng giá trị bản thân từ thể chất đến tinh thần. Em có bình an, em có hạnh phúc. Em làm được những điều em thích, em tự tin với chính mình, cảm thấy khá hài lòng với cuộc đời này. Em muốn tìm anh là vì muốn tìm người đồng hành và cùng em san sẻ yêu thương, để đi cùng em và cùng phát triển. Mong anh đang làm tại TP HCM và có mục tiêu định cư lâu dài nơi đây. Em hy vọng anh có học vấn tốt, một công việc ổn định, có chí tiến thủ. Anh thật sự nghiêm túc, biết trân trọng gia đình và không gia trưởng, là người hướng thiện, vẫn còn độc thân, chưa từng kết hôn, chưa từng có con.

Em nghĩ yêu thương nhau là trao cho nhau sự tự do, làm những gì mà đối phương thích, được là chính mình vì chính chúng ta cũng thừa nhận rằng "không ai có thể chịu được trách nhiệm cuộc đời của chính ta bằng chính ta". Cùng với sự thấu hiểu, tôn trọng, chân thành và tin tưởng vào khả năng của nhau, em tin hài hòa giữa yêu thương và tự do là nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh và bền vững, mở ra không gian cho sự phát triển để ta hoàn thiện chính mình. Vì yêu thương, chúng ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia và đồng hành cùng nhau nhưng không được làm mất đi quyền tự do của nhau anh nha.

Với em người bạn đời cũng là tri kỷ, em hy vọng sớm tìm được anh, người hòa hợp về tư tưởng, quan niệm sống. Em mong True love sẽ tìm thấy em vì em đã sẵn sàng. Vài lời ngắn gọn về em và về anh. Nếu anh thấy phù hợp thì gửi mail cho em nha.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chúc các bạn một ngày an lành và tràn ngập yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ