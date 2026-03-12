Chờ người đàn ông cùng em biến ngày bình thường thành vui vẻ

Em 26 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, ngoại hình sáng sủa, đủ để đi qua người ta ngoái nhìn một chút... rồi tiếp tục việc của họ.

Tính em khá đơn giản. Lúc rảnh thích đi dạo quanh hồ, ngồi cà phê và đôi khi suy nghĩ mấy chuyện rất linh tinh nhưng lại thấy thú vị. Em biết nấu ăn ở mức khá ổn: chưa từng làm cháy bếp nhưng thỉnh thoảng vẫn quên mình đang nấu gì.

Bạn bè nhận xét em là người dễ cười, sống tình cảm và hơi đãng trí. Ví dụ có thể cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn đi tìm điện thoại khắp nhà. Nhưng bù lại, em khá chân thành và luôn cố gắng làm cho những người bên cạnh cảm thấy thoải mái.

Em không tìm một chuyện tình kiểu sét đánh hay lãng mạn quá mức như phim truyền hình. Điều em mong chỉ là một mối quan hệ nhẹ nhàng, nơi hai người có thể cùng đi dạo, uống cà phê, nói những câu chuyện bình thường mà vẫn thấy vui.

Anh không cần quá hoàn hảo, chỉ cần biết cười khi em kể những câu chuyện không quá hài, biết nấu mì gói mà không biến căn bếp thành "hiện trường" và đủ kiên nhẫn khi em đôi lúc... lạc đường ngay trong khu phố quen.

Nếu anh cũng là người thích những niềm vui giản dị như vậy, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

Còn nếu anh không ngại việc em có thể ăn nhiều hơn anh một chút khi đi ăn cùng..., khả năng cao em sẽ rất vui khi được làm quen với anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ