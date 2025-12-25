Chó nghiệp vụ phát hiện khách Việt mang giò lợn ở sân bay Thái Lan

Đội chó nghiệp vụ tại sân bay Suvarnabhumi phát hiện vali chứa giò lụa và thịt lợn của khách Việt, mặt hàng bị cấm nhập cảnh nhằm phòng dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 16/12, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan cho biết đơn vị kiểm dịch và đội chó nghiệp vụ phát hiện vali chứa nhiều sản phẩm từ thịt lợn gồm giò lụa, thịt lợn tẩm ướp và thịt lợn xay, tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.

Các mặt hàng này bị cấm mang vào Thái Lan theo quy định phòng chống dịch tả heo châu Phi (ASF). Toàn bộ số sản phẩm đã bị tịch thu và xử lý theo quy định.

Chó nghiệp vụ ngửi vali nghi có dấu hiệu đáng ngờ ở sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Kapook

Câu chuyện thu hút sự chú ý của nhiều người Thái Lan. Một số cho rằng các chú chó nghiệp vụ xứng đáng được thưởng xúc xích. Trong khi đó, số khác cảnh báo du khách cần tìm hiểu kỹ các loại thực phẩm được mang theo khi nhập cảnh để tránh phạt nặng.

Theo quy định của Thái Lan, hành khách không được phép mang thịt lợn hoặc các sản phẩm từ thịt lợn vào nước này. Quy định này được ban hành theo Luật Phòng chống dịch bệnh động vật nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan các dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi (ASF). Các mặt hàng bị cấm bao gồm thịt lợn tươi, đông lạnh và các sản phẩm chế biến như giò chả, xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, pa-tê.

Nếu vi phạm, hành khách sẽ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa và có thể bị xử phạt lên tới 200.000 baht (169 triệu đồng) hoặc phạt tù không quá hai năm hoặc cả hai. Tại các sân bay quốc tế, Thái Lan triển khai chó nghiệp vụ chuyên phát hiện sản phẩm từ động vật.

Bên trong chiếc vali bị phát hiện hôm 16/12. Ảnh: Kapook

Việc người Việt bị kiểm tra vali do mang thực phẩm trái quy định từng xảy ra ở Thái Lan. Vào năm 2022, Đội chó nghiệp vụ kiểm dịch tại sân bay Suvarnabhumi cũng phát hiện 9 kg giò lụa trong vali một hành khách bay từ Hà Nội.

Chó giống Beagle được lựa chọn để phục vụ phát hiện hành lý đáng ngờ nhờ khứu giác nhạy bén, dễ huấn luyện. Nhiệm vụ của chúng là phát hiện xác động vật, thịt tươi và các sản phẩm chế biến từ thịt được giấu trong hành lý của hành khách.

Cơ quan chức năng cho biết phần lớn trường hợp vi phạm là khách châu Á mang theo các sản phẩm thịt để tiêu thụ hoặc buôn bán. Các mặt hàng này có nguy cơ mang theo mầm bệnh nguy hiểm hoặc bệnh truyền nhiễm mới nổi, trong đó có dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm.

