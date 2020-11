Chó nghiệp vụ lật tẩy tội ác giết chồng

MỹKịch bản chối tội sát hại chồng của Kimberly Hricko, kỹ thuật viên y khoa, bị lộ bởi sự vào cuộc của chú chó nghiệp vụ giống Labrador.

Hôn nhân giữa Stephen Hricko (35 tuổi, quản lý sân golf ở Laurel) và Kimberly Hricko (32 tuổi) đã không hạnh phúc suốt nhiều năm trước dịp lễ tình nhân năm 1998. Để níu kéo tình cảm, trước đó, Stephen đã sắp đặt kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn đầy hoa và rượu vang dành cho vợ tại khu nghỉ dưỡng Harbourtowne nằm ở bờ đông bang Maryland.

Đến 1h30 ngày 15/2/1998, lễ tân khách sạn thấy Kimberly hốt hoảng chạy đến, điện thoại di động áp trên tai, nói lớn: "Phòng tôi bị cháy".

Khi các nhân viên khách sạn đến nơi, phòng của cặp đôi bị bao trùm bởi lửa và khói đen. Qua cánh cửa lùa bằng kính, họ phát hiện đôi bàn chân của Stephen nên cố gắng kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng vì bị bỏng nặng ở phần đầu và ngực, nạn nhân không qua khỏi.

Stephen và vợ Kimberly.

Làm việc với cảnh sát, Kimberly cho biết, sau khi ăn tối cùng nhau, cả hai đi xem phim đến 22h30 trở về phòng tiếp tục xem tivi. Đêm đó Stephen uống rất nhiều rượu, muốn quan hệ nhưng Kimberly cự tuyệt. Họ sau đó xảy ra cãi vã lớn đến nỗi cô phải ra khỏi phòng và chạy xe đi nơi khác cho khuây khoả. Khi trở về, cô phát hiện khói dày đặc đã bao trùm căn phòng và không nhìn thấy chồng.

Điều tra hiện trường, cảnh sát ghi nhận, Stephen mặc bộ đồ ngủ với quần kéo xuống ngang đùi, bên cạnh là quyển tạp chí dành cho người lớn và hộp xì gà. Các chi tiết này có vẻ như anh chết vì tai nạn bất cẩn do chính mình gây ra do uống say, hút thuốc rồi ngủ quên dẫn đến đám cháy.

Tuy nhiên, bạn bè và gia đình Stephen khẳng định anh rất ít uống chất cồn, rất ghét mùi thuốc lá, nhất là xì gà. Điều này dẫn dắt cảnh sát chuyển sang hướng điều tra khác.

Chú chó nghiệp vụ màu đen tên Bear, giống Labrador, được đưa đến khu vực phát hiện thi thể của Stephen. Sở trường của Bear là tìm chất gây cháy nổ hay hoá chất dễ gây cháy. Biểu hiện của nó thông báo đã đánh hơi được chất giống như gas bật lửa, hoá chất này có thể bốc hơi rất nhanh.

Cảnh sát tiếp tục ghi nhận lời khai của người thân trong gia đình, bạn bè của Stephen và Kimberly. Cặp đôi có con gái chung 8 tuổi. Stephen là người ít nói, tốt bụng và rất thương vợ. Còn Kimberly luôn hướng ngoại, thích tiệc tùng, được cho có người tình là lính thuỷ đánh bộ mới 23 tuổi. Vợ chồng họ từng đến gặp chuyên gia tư vấn về tâm lý gia đình.

Một số nhân chứng cho biết Kimberly thường xuyên có thái độ khinh thường chồng. Có lần cô tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 50.000 USD để thuê người giết chết Stephen. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 450.000 USD của Stephen, người thụ hưởng là vợ.

Lúc này, kết quả giám định tử thi cho thấy, nồng độ cồn trong máu Stephen bằng 0, không có bụi than trong đường thở. Chuyên gia pháp y kết luận nạn nhân đã nằm bất động trước khi bị thiêu cháy. Những chi tiết trên khiến Kimberly trở thành nghi can số một.

Cảnh sát cho rằng, vài tuần trước khi xảy ra sự việc, Kimberly đã lên kế hoạch loại bỏ chồng. Vốn là kỹ thuật viên y khoa của khoa giải phẫu bệnh viện, cô có cơ hội tiếp cận với nhiều loại thuốc gây mê và gây tê, trong đó có loại thuốc giãn cơ cực mạnh succinylcholine, thường được dùng để gây tê trong giải phẫu. Nguyên lý hoạt động của loại thuốc này có tác dụng ngay lập tức trong vài giây và hết hiệu quả trong 5 phút sau. Đó là lý do thời điểm phát hiện vụ án, cảnh sát không tìm được loại thuốc này trong máu nạn nhân.

Kimberly bị cáo buộc, đêm lễ tình nhân đã giả vờ ân ái cho đến khi chồng đạt trạng thái thả lỏng không đề phòng thì tiêm thuốc tê succinylcholine. Khi thuốc có tác dụng sau vài giây, cô ta đã bôi lượng gas vừa đủ lên đầu và ngực nạn nhân rồi châm lửa trong khi Stephen vẫn cảm nhận được sự việc xung quanh.

Vụ án được đưa ra xét xử tháng 1/1999, Kimberly bị cáo buộc đầu độc sát hại chồng và huỷ hoại tài sản. Tuy nhiên, luật sư bào chữa khẳng định Steven vì buồn chán chuyện gia đình nên tự tử. Các hoá chất xuất hiện ở hiện trường là do công việc thường ngày anh tiếp xúc.

Sau 3 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn kết luận Kimberly phạm tội giết người cấp độ một, bị tuyên án tù chung thân và 30 năm cho tội danh còn lại.

Nguyễn Ngọc (Theo NYD News)