Chờ một người đủ dịu dàng và kiên nhẫn cùng em sưởi ấm trái tim

Em, người phụ nữ ở tuổi 43, độc thân, đủ chín chắn để đồng hành cùng anh trong công việc và cuộc sống.

Em sinh ra và lớn lên ở TP HCM, tốt nghiệp đại học, là nhân viên văn phòng, có đạo.

Mong anh - người thương tương lai - là một người thật thà, chân thành, tự lập, hiện tại không vướng bận, có thể cùng em chia sẻ vui buồn, cùng nhau vượt qua những áp lực mỗi ngày.

Em rất muốn viết cho anh thật nhiều điều, nhưng cuộc sống và công việc đôi khi khiến cảm xúc của em chai sạn dần. Dù vậy, ở nơi nào đó trong tim, em vẫn giữ một góc nhỏ ấm áp, chờ một người đủ dịu dàng và kiên nhẫn để cùng em sưởi ấm lại.

Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em mong đó sẽ là lúc cả hai đều sẵn sàng, để nắm tay nhau đi qua những mùa mưa nắng còn lại của đời mình.

