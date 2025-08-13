Chờ một người cùng bước về phía bình yên

Em trân trọng một người sống tử tế, có suy nghĩ tích cực, biết yêu thương đúng cách và có trách nhiệm trong những điều mình chọn lựa.

Nếu anh đang đọc những dòng này và bất giác mỉm cười nhẹ, có lẽ giữa chúng ta đã có đôi chút đồng điệu. Em sinh năm 1995, quê Phú Yên, hiện làm việc trong lĩnh vực pháp lý và sống tại quận 2 – TP HCM. Em là người hòa đồng, vui vẻ, sống tự lập nhưng rất coi trọng tình cảm gia đình. Em tin rằng, giữa nhịp sống hối hả này, điều quý giá nhất vẫn là có ai đó để cùng ngồi lại, kể cho nhau nghe vài chuyện nhỏ mỗi ngày, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống muôn màu bằng sự an yên, chân thành và đủ sâu sắc để trưởng thành bên nhau.



Ngoài công việc, em có lối sống khá đơn giản và tích cực. Em thích chơi cầu lông với bạn bè vào cuối tuần, chạy bộ sau giờ làm để thư giãn và giữ gìn sức khỏe. Em theo đạo Phật, thường xuyên đi chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Không phô trương, nhưng đủ để nhắc bản thân sống chậm lại, biết trân quý điều mình đang có và nhẹ nhàng buông bỏ những gì không cần thiết.



Em không tìm kiếm điều hoàn hảo mà chỉ mong gặp một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ vững vàng để làm chỗ dựa khi em mỏi mệt và đủ chân thành để cùng nhau lắng nghe, chia sẻ và vun đắp. Em trân trọng một người sống tử tế, có suy nghĩ tích cực, biết yêu thương đúng cách và có trách nhiệm trong những điều mình chọn lựa. Nếu anh cũng mong một mối quan hệ nhẹ nhàng nhưng vững chắc, không ồn ào, không phô diễn, chỉ cần đủ tin cậy để thấy nhau mỗi ngày là một điều may mắn, thì có lẽ ta nên bắt đầu từ một lời chào. Em ở đây, bình dị, thật lòng và sẵn sàng đón nhận những điều tử tế. Chờ anh, người cùng tần số, cùng hướng và cùng muốn bước về phía bình yên.

