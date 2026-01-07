Chờ một bàn tay để nắm

Em là cô gái sống tình cảm, hướng về gia đình, trân trọng sự bình yên trong cuộc sống.

Em tin rằng hạnh phúc lâu dài được xây dựng từ những điều giản dị, sự quan tâm chân thành, tôn trọng, thấu hiểu và cảm giác an tâm, tin tưởng khi ở bên nhau.

Hiện tại, em sống và làm việc tại Hà Nội. Em đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, phù hợp với bản thân, đồng thời mang lại cho em niềm yêu thích. Ngoài công việc, em dành thời gian chăm sóc bản thân, tập gym và đi bộ để giữ gìn sức khỏe, giúp tinh thần luôn cân bằng.

Em yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và sự gần gũi với thiên nhiên; thích chụp ảnh, đi du lịch khi có thời gian. Với em, những trải nghiệm nhẹ nhàng và tích cực luôn mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là khi được dành thời gian bên cạnh gia đình và những người bạn thân thiết.

Em tự lập, coi trọng trách nhiệm trong cuộc sống, luôn quan tâm đến người khác và giữ cho mình sự nữ tính vừa đủ, tự nhiên. Về ngoại hình, em ưa nhìn và gọn gàng. Phong cách của em luôn linh hoạt: nghiêm túc, thanh lịch khi làm việc; còn trong đời thường thì năng động, thoải mái, không cầu kỳ hay điệu đà.

Cuộc sống độc thân không phải lúc nào cũng dễ dàng; cũng có những khoảng lặng riêng và đôi khi là cảm giác buồn tủi. Dù vậy, em luôn cố gắng giữ cho mình sự lạc quan, cân bằng và năng lượng tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sâu bên trong, em vẫn mong có một người để sẻ chia, cùng đồng hành trong những khoảnh khắc bình yên và vui buồn của cuộc sống.

Em mong muốn được làm quen với một người chân thành, tử tế, có trách nhiệm, trong độ tuổi từ 33 đến 48, đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.

Chúc anh an vui, em hy vọng được làm quen.

