Chó mèo có thể ăn chay không?

Chó có thể ăn thuần chay với sự trợ giúp của các chuyên gia, trong khi mèo là động vật ăn thịt bắt buộc.

Một phụ nữ cho chó ăn cà rốt trong vườn. Ảnh: Iuliia Bondar

Sau khi bỏ thịt vì lý do đạo đức, sức khỏe hoặc môi trường, một số người muốn vật nuôi của mình cũng tham gia vào chế độ ăn chỉ gồm thực vật. Tuy nhiên, không phải tất cả vật nuôi đều có thể ăn theo chế độ này. Chủ vật nuôi không nên tự ý chuyển chúng sang chế độ ăn chay hoàn toàn, theo Lindsey Bullen, bác sĩ thú y kiêm chuyên gia dinh dưỡng động vật tại Bắc Carolina, Mỹ.

Thay đổi chế độ ăn của vật nuôi mà không có sự giúp đỡ của chuyên gia thường gây hại cho sức khỏe của chúng. Protein động vật mà chó mèo thường ăn chứa nhiều axit amin ở dạng mà cơ thể chúng dễ hấp thụ - nhiều hơn những gì thường có trong protein thực vật. Vật nuôi không được cung cấp đủ protein có thể sụt cân, mất cơ, suy nhược, tiêu hóa kém, thậm chí bị tích nước trong ngực hoặc bụng, theo Trung tâm Y tế Thú y Cummings thuộc Đại học Tufts.

Mèo cần taurine, một loại axit amin có trong protein động vật. Nếu không bổ sung taurine đúng cách trong chế độ ăn thực vật, mèo có thể suy giảm chức năng thần kinh, gặp các vấn đề về sinh sản và bệnh tim, Bullen cho biết.

Việc cân bằng khoáng chất sai cũng sẽ gây hậu quả. Ví dụ, tỷ lệ canxi - photpho sai có thể làm tăng nguy cơ gãy xương ở chó mèo, đồng thời khiến chó con hoặc mèo con chậm phát triển.

"Có thể áp dụng chế độ ăn chay một cách an toàn ở cả mèo lẫn chó. Trong khi đó, chế độ ăn thuần chay có thể áp dụng an toàn cho chó nhưng rất khó với mèo", Bullen nói. Mèo là động vật ăn thịt bắt buộc nên nhiều nhu cầu dinh dưỡng của chúng gắn liền với các thành phần của thịt. Do đó, mèo cần rất nhiều chất bổ sung để tạo ra một chế độ ăn thuần chay hoàn chỉnh và cân bằng.

Bullen khuyến khích mọi người tích cực tham gia điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho vật nuôi, nhưng cũng cảnh báo không nên nhân cách hóa chúng. "Chó và mèo rất khác con người. Các mục tiêu của bạn cho chính mình rất tốt, nhưng chúng ta cần giữ cho vật nuôi vui vẻ và khỏe mạnh", Bullen nhận xét.

Thu Thảo (Theo Live Science)