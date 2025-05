Chó mẹ tấn công cụ bà

Phú ThọChó mẹ mới đẻ con, tấn công cụ bà 80 tuổi bị thương ở tay chân, nhiều vết thương rách sâu phức tạp.

Cụ được đưa vào Trung tâm Y tế Đoan Hùng cấp cứu trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng, chảy nhiều máu ở tay và đùi phải, tâm lý hoảng sợ. Các bác sĩ vệ sinh vết thương, cầm máu, tiêm phòng dại cho người bệnh. Sau khi ổn định tâm lý, bà được tiếp tục theo dõi.

Người nhà cho hay con chó vừa mới đẻ con, có thể xuất phát từ bản năng bảo vệ con, tưởng cụ bà bắt con của nó nên xông vào cắn.

Một vết chó cắn sâu tại chân bà cụ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chó cắn gây ra những tổn thương trên da và xương, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền virus dại. Người mắc bệnh dại có triệu chứng ban đầu là sốt, ngứa và đau ở vết cắn, sau đó virus gây tê liệt hệ thần kinh, ngừng tim, ngừng hô hấp. Vết thương do chó cắn nếu không được xử trí, chăm sóc đúng cách cũng có thể gây bệnh nhiễm trùng uốn ván. Thông qua vết thương hở bị chó cắn, khuẩn uốn ván xâm nhập gây bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm với triệu chứng đặc trưng là những cơn co giật, co cứng người.

Khi đã phát bệnh dại, 100% tử vong. Phòng ngừa bệnh bằng cách tiêm vaccine dại kịp thời và đủ liều. Tiêm phòng đầy đủ cho chó. Tránh tiếp xúc với chó, đặc biệt khi con vật hung dữ hoặc chó cái mới đẻ con.

Thúy Quỳnh