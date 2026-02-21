Chó liếm vết thương khiến người phụ nữ bị nhiễm trùng huyết mất tứ chi

AnhBà Manjit Sangha, 52 tuổi, hôn mê, môi tím tái và khó thở sau khi bị chú chó cưng liếm vào vết xước nhỏ.

Bà Sangha - một cựu nhân viên ngành dược, phải cắt bỏ cả tay chân sau nhiễm trùng huyết, nguồn cơn được cho là do một vết chó liếm, theo Telegraph hôm 20/2. Bà nằm viện 32 tuần, nhiều lần ngừng tim, bác sĩ nhận định bị nhiễm trùng qua một vết xước nhỏ trên da dẫn đến phản ứng miễn dịch thái quá của cơ thể.

Xuất viện hôm 18/2, bà Sangha đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mất đi tứ chi. Bà cũng đang gây quỹ để lắp chân tay giả và nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của nhiễm trùng huyết.

"Thật khó để diễn tả cảm giác này. Mất đi tay chân trong một thời gian ngắn là cú sốc cực kỳ lớn", BBC dẫn chia sẻ của bà Sangha. "Tôi đã ngồi xe lăn và nằm giường đủ rồi. Giờ là lúc tôi phải đứng dậy và bước đi".

Bà Manjit Sangha mất tứ chi do nhiễm trùng huyết nghi do chó liếm vết thương. Ảnh: Kam Sangha

Hiện tại, thông qua trang GoFundMe và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bà đã quyên góp được hơn 22.000 bảng Anh (hơn 770 triệu) cho quá trình phục hồi chức năng sắp tới.

Sự việc bắt đầu vào một buổi chiều chủ nhật tháng 7/2025, bà Sangha cảm thấy không khỏe. Sáng hôm sau, tình trạng của bà tồi tệ hơn, rơi vào hôn mê, bàn chân lạnh ngắt, môi tím tái và khó thở. Ông Kam Sangha, chồng bà Sangha, nhớ lại: "Thứ bảy bà ấy còn chơi đùa với chó, chủ nhật đi làm nhưng đến tối thứ hai đã rơi vào trạng thái hôn mê".

Trong thời gian hồi sức tích cực tại Bệnh viện New Cross ở thành phố Wolverhampton, tim bà Sangha ngừng đập 6 lần. Khi tình trạng nhiễm trùng lan rộng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hai chân hai bàn tay để giữ mạng sống cho bà. Ngoài ra, bà Sangha còn phải phẫu thuật cắt lách trong khi đang điều trị viêm phổi và sỏi mật.

Theo Mayo Clinic, nhiễm trùng huyết (sepsis) là "một tình trạng nghiêm trọng xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức đối với các ổ nhiễm trùng". Tình trạng này có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, hiện tượng huyết áp sụt giảm đột ngột, gây tổn thương phổi, thận, gan và các cơ quan nội tạng khác. Khi các tổn thương này trở nên trầm trọng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. Tổ chức UK Sepsis Trust ước tính mỗi năm tại Anh có khoảng 50.000 ca tử vong liên quan đến tình trạng này.

Trường hợp của bà Sangha không phải duy nhất. Năm ngoái, bà June Baxter, 83 tuổi, ở Norfolk, tử vong vì sốc nhiễm khuẩn sau khi bị chó liếm vào vết thương ở chân. Kết quả xét nghiệm cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn Pasteurella multocida, một loại vi khuẩn thường trú trong khoang miệng động vật.

Bà Manjit Sangha trải qua 32 tuần điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Kam Sangha

Bình Minh (Theo Telegraph)