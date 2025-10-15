Chó kích hoạt cốp rảnh tay khiến người phụ nữ bị thương

MỹMột phụ nữ ở New Jersey đang kiện Volvo vì thiết kế gây rủi ro, sau khi một con chó vô tình kích hoạt cửa sau làm cô bị thương nặng.

Sự việc xảy ra trong một chuyến đi bộ đường dài vào tháng 10/2023, và đơn kiện được đệ trình lên tòa án cấp cao New Jersey vào tháng 10 năm nay. Theo đơn khiếu nại, Megan Kohr đang đứng sau một chiếc Volvo không rõ mẫu mã (không phải xe của cô) thì một con chó chạy vào gầm xe.

Cửa sau xe lúc này đang mở, và con chó đã kích hoạt cảm biến chuyển động nằm dưới cản xe, khiến cửa sau đập vào đầu Kohr. Hồ sơ nêu rõ vụ việc đã gây ra "thương tích nghiêm trọng và vĩnh viễn".

Cốp xe mở rảnh tay vốn được thiết kế với cảm biến chuyển động, cho phép người sử dụng mở hoặc đóng cốp bằng cử chỉ của chân. Kohr cáo buộc hệ thống không phát hiện có người đang cản đường và tự đóng mà không báo trước.

Nhiều mẫu xe Volvo trang bị cốp đóng/mở rảnh tay bằng các sử dụng chuyển động của chân. Ảnh: Volvo

Nguyên đơn cho biết cô đang đứng sau cửa hậu mở thì cảm biến chuyển động, được thiết kế để cho phép người lái mở hoặc đóng cốp xe bằng cử chỉ chân, bị kích hoạt ngoài ý muốn. Hệ thống bị cáo buộc không phát hiện có người cản đường và tự động đóng lại mà không báo trước. Vụ kiện nêu tên cả Volvo Mỹ và người lái xe, một nhân viên của Volvo, là bị đơn, cáo buộc tội cẩu thả và trách nhiệm về sản phẩm.

Kohr đang yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí y tế, sự đau đớn và mất thu nhập. Đơn kiện lập luận rằng Volvo đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn hệ thống đóng lại khi có người đứng sau xe.

Hệ thống này có sẵn trên một số mẫu xe Volvo bao gồm XC60, XC90, EX90 và V90 Cross Country đang bán tại Mỹ.

Hệ thống cốp sau rảnh tay được thiết kế để tăng cường sự tiện lợi, nhưng trường hợp này lại đặt ra những câu hỏi mới về tiêu chuẩn an toàn. Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ôtô thay thế tay nắm cửa vật lý bằng cảm biến và chìa khóa thông minh, việc kích hoạt bất ngờ đang trở thành mối quan tâm của cả cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Volvo chưa bình luận về tuyên bố cụ thể này nhưng cho biết tất cả các cốp sau kích hoạt bằng chuyển động của hãng đều đáp ứng các quy định an toàn toàn cầu. Công ty cũng đang giải quyết những lo ngại về công nghệ rộng hơn sau làn sóng phản đối dữ dội về hệ thống chìa khóa kỹ thuật số mới. Người dùng hệ điều hành Android đã bị mắc kẹt bên ngoài những chiếc xe không còn chấp nhận chìa khóa truyền thống. Tranh cãi này cho thấy công nghệ tiện lợi có thể phản tác dụng nhanh chóng như thế nào khi việc thực hiện không hiệu quả.

Vụ kiện liên quan mật thiết đến bản sắc của Volvo. Hãng từ lâu đã tự quảng bá là một nhà tiên phong về an toàn. Gần đây nhất, dây an toàn của Volvo được tạp chí Time vinh danh là một trong những phát minh xuất sắc nhất. Hệ thống dây an toàn thích ứng này tự động điều chỉnh độ căng cho từng người ngồi, trái ngược với ý tưởng về một chiếc xe vô tình gây thương tích cho người khác do cảm biến bị trục trặc.

Đồng thời, dòng sản phẩm của Volvo đang phát triển nhanh chóng. Chiếc SUV điện sắp ra mắt của hãng cho thấy thương hiệu này đang mở rộng sang phân khúc giá cả phải chăng hơn mà vẫn duy trì hình ảnh cao cấp. Trong quá trình hiện đại hóa, Volvo đang phải đối mặt với thách thức tích hợp các tính năng tiện lợi mới mà không làm ảnh hưởng đến danh tiếng an toàn lâu đời.

Nếu tòa án xác định thiết kế cảm biến chuyển động của cửa hậu bị lỗi, hậu quả không chỉ tác động đến Volvo. Nhiều nhà sản xuất ôtô sử dụng hệ thống rảnh tay tương tự, và một tiền lệ pháp lý có thể dẫn đến việc thu hồi phần mềm hoặc các chứng nhận an toàn nghiêm ngặt hơn.

Mỹ Anh (theo Autoblog)