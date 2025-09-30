Chở khách qua sông khi gió bão, chủ phà bị phạt

Chủ phà ở Hưng Yên bị xử phạt 20,7 triệu đồng vì chở khách qua sông Hồng dù trời đang gió to, sóng lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi; xếp ôtô vượt quá quy định.

Ngày 30/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt chủ phà ngang sông, trú tại Hưng Yên, do vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Khoảng 14h30 ngày 28/9, tại bến đò Cồn Nhì, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình, một chủ phà chở người và phương tiện từ xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên qua sông Hồng sang xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm rời bến, phà tròng trành, chao nghiêng do bão Bualoi đang tiến về Bắc Trung Bộ gây gió lớn, sóng to.

Phát hiện sự việc, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 3 cùng công an xã Giao Hòa đã yêu cầu chủ phà dừng hoạt động, đưa phà vào neo đậu đảm bảo an toàn và cam kết không chở khách ngang sông cho đến khi bão Bualoi tan, thời tiết ổn định.

Cố tình chờ khách qua sông khi gió bão, chủ phà bị xử phạt hơn 20 triệu đồng Cảnh phà chao đảo khi vừa rời bến chiều 28/9. Video: Cục CSGT

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, chủ phà bị lập biên bản xử phạt các lỗi gồm: Thuyền viên không có giấy chứng chỉ chuyên môn, xếp ôtô vượt quá quy định, không hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao, vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Bualoi đổ bộ vào Hà Tĩnh rạng sáng 29/9 với sức gió cấp 11, gây tổ hợp thiên tai gió bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ trở ra miền núi phía Bắc. Thống kê đến chiều nay, bão đã làm 26 người chết, 22 người mất tích và có thể còn gia tăng do nhiều tỉnh miền núi phía Bắc mưa to, đối diện nguy cơ sạt lở đất.

Việt An