Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp đêm cuối năm

Lúc 23h đêm 15/2 (28 Tết), khoảng 1 km trên đường Âu Cơ gần chợ Quảng An gần như tắc cứng khi phương tiện của người Hà Nội đổ đến mua hoa mỗi lúc một đông.
Con đường chạy dọc phía trong chợ hoa Quảng An chật kín khách hàng, đa phần là các gia đình và những nhóm bạn trẻ. Việc di chuyển giữa các quầy hàng cũng khá khó khăn.
Ly cũng là một trong những loại hoa bán chạy nhất tại chợ dịp sát Tết, dù giá tăng từng ngày. Mỗi chục hoa ly Samantha tai kép được tiểu thương rao khoảng 850.000 đồng. Mức này tăng 50.000-100.000 đồng so với cách đây 1-2 hôm.
Hoa lay ơn (dơn) cũng tăng giá mạnh khi được chào 220.000-250.000 mỗi bó gồm chục cành. Ngày thường, loại hoa này có giá chưa đến 100.000 đồng mỗi chục.
Bên cạnh ly hay dơn, hoa phất lộc cũng được nhiều người tìm mua. Mỗi cành hoa này màu trắng hoặc tím đều được bán đồng giá 30.000 đồng.
