Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp đêm cuối năm

Gian hàng nào trong chợ cũng tấp nập người mua bán. Chị Nguyễn Linh, trú tại phường Tây Hồ cho biết năm nay là lần đầu cùng gia đình ở lại Thủ đô ăn Tết nên đêm 28 tháng Chạp đến mua sắm, trải nghiệm không khí tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội.

"Dù nhà đã có đầy đủ cành đào, hoa trang trí, tôi vẫn muốn đến xem chợ Quảng An có gì. Đêm nay, tôi đã chi gần nửa triệu để mua thêm hoa tại đây", chị Linh chia sẻ.