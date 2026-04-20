Cho em một lần được lựa chọn người thân

Người ta nói kết hôn là lần duy nhất mà ta được chọn người thân trong đời, em vì thế không vội vàng để lựa chọn người cùng em vun đắp ngôi nhà hạnh phúc. Em nghĩ cuộc đời mình đã may mắn khi em được sống trong tình yêu thương của gia đình, được lựa chọn làm những điều mình thích và học, được đặt chân đến nhiều nơi và có công việc ổn định để phấn đấu. Trong suốt 30 năm tuổi xuân đó, em đã học để trở thành người có ích cho xã hội, để tôn trọng và biết yêu tính nữ của bản thân, để hiểu nhu cầu của chính mình, để sẵn sàng từ chối những điều không phù hợp. Em là cô gái tuy hiện đại trong tư tưởng nhưng tôn trọng và đề cao giá trị truyền thống trong tình yêu, hôn nhân. Vì tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên và ý thức chăm sóc bản thân từ sớm, có gu thẩm mỹ, em cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người xung quanh.

Bước sang giai đoạn mới của cuộc đời, em mong chặng đường tiếp theo sẽ có anh, có em và những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ tình yêu của bố mẹ. Mong rằng một ngày dài làm việc, ta được quây quần bên mâm cơm nhà ấm áp, bên tiếng cười giòn tan của con trẻ, e ấp trong những cái ôm trước khi đi ngủ. Mong rằng mỗi lần em yếu đuối, có một bờ vai, bờ ngực rộng lớn sẵn sàng ôm em vỗ về. Mong rằng mỗi lần hai ta trở về sau chuyến công tác, người ta nhìn thấy ở sân bay luôn là người còn lại. Mong rằng chúng ta có thể cảm nhận sự hy sinh, nhẫn nại từ đối phương để mỗi lần có giận hờn vu vơ, hai ta đều bình tĩnh ngồi lại lắng nghe và thấu hiểu.

Em tin rằng với những gì em đã học và vun đắp, là một người sâu sắc và thấu hiểu, anh sẽ hiểu đúng giá trị của em. Em tin rằng, mình sẽ yêu anh bằng sự tinh tế nhất. Vì vậy, em mong anh cũng được nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy, coi trọng tình cảm và ý nghĩa của gia đình, đã có công việc ổn định tại nội thành Hà Nội. Nếu đã tự lập cuộc sống và từng học tập ở nước ngoài sẽ tốt hơn vì thêm một điểm tương đồng với em.

Mong anh độc thân, chưa từng kết hôn, chưa từng có con riêng trước đó, lớn tuổi hơn em vì em luôn muốn được bé nhỏ trong vòng tay anh. Chúng ta gặp nhau khi là bản thể đẹp nhất, được hoàn thiện sau những thăng trầm phải không anh? Để tìm được anh, em mong rằng trong lá thư đầu tiên, anh hãy cho em hình dung về anh rõ hơn bằng việc đưa ra thông tin về cấu trúc gia đình, quê quán, mong muốn của anh về gia đình hạnh phúc để ta có thể tìm nhau dễ hơn. Dù phù hợp hay không, em sẽ cố gắng đọc hết thư và trả lời anh trong thời gian sớm nhất. Với em, một lá thư là một nhân duyên mà em trân trọng. Em mong ngày mình chung đôi.

