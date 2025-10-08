Chờ đón những câu chuyện, anh ở đâu?

Nếu anh cũng tìm kiếm sự kết nối chân thành, người đồng hành hay cười và điềm đạm, mình cùng nhau mang lại những điều tích cực.

Gửi anh, người đang tìm kiếm sự hài hòa và những rung động ngọt ngào. Mình sinh năm 1985, cao 1m65, nặng 60 kg, da dẻ sạch sẽ, mỗi tội hơi thức khuya nên mắt bớt xinh. Mình bắt đầu mỗi ngày với những động tác thể thao tại nhà, sau đó là một vòng đi dạo dưới nắng Sài Gòn bên bờ sông, nơi đây náo nhiệt. Tuy vậy, mình lại tạo ra một "ốc đảo" yên bình với mảnh vườn. Đó là nơi rợp bóng cây xanh và hay có tiếng chim và gà gáy sáng của hàng xóm. Từ nhà mình nhìn thấy rõ tòa nhà 81 tầng. Xin lỗi mình kể hơi dài dòng vì từ hồi 20 tuổi mẹ đã nói nếu con có quen ai thì nhớ dẫn về nhà con chơi, nhà đẹp, nhưng mình lười.

"Tình yêu đến em không ngại ngần gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc", chưa kết hôn lần nào và hay đi lạc đường. Nhất định có những người kiểu như vậy ở nơi của anh. Là em đó. Âm nhạc là người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp mình cảm nhận sự đáng yêu từ những điều tốt đẹp. Dù không có thói quen nói về nội tâm, mình lại rất thích trò chuyện và lắng nghe thế giới quan của người khác. Mình tin rằng qua lời nói, ta có thể hiểu được quan điểm và văn hóa gia đình. Điều gì thực sự mang lại niềm vui và nỗi buồn cho anh? Nếu anh cũng tìm kiếm một sự kết nối chân thành, người đồng hành hay cười và điềm đạm, mình cùng nhau mang lại những điều tích cực. Mình rất mong chờ anh.

