Chợ đêm Phú Quốc dừng hoạt động sau Tết Nguyên đán

Khu chợ nổi tiếng dành cho khách du lịch vui chơi và mua sắm ban đêm ở phường Dương Đông, sẽ dừng hoạt động sau Tết Nguyên đán.

Sáng 9/1, đại diện UBND đặc khu Phú Quốc xác nhận cho phép các tiểu thương ở chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Dương Đông) hoạt động tới hết 28/2, tức 12/1 Âm lịch.

Đại diện cơ quan này cho biết nhiều tiểu thương đã chuẩn bị hàng hóa phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Để tránh ảnh hưởng đời sống kinh tế, đơn vị sẽ tạo điều kiện cho các hộ tiếp tục buôn bán ở chợ đêm đến sau Tết.

"Chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con để tạo sinh kế tốt nhất", đại diện UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ.

Chợ đêm Bạch Đằng kết hợp phố đi bộ, do Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển quản lý và tổ chức từ năm 2015 theo hợp đồng với Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc).

Hợp đồng này đã kết thúc vào 31/12/2025. Đại diện Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển cho hay thống nhất với chủ trương của địa phương.

Khách nước ngoài đông kín ở chợ đêm Dương Đông năm 2025. Ảnh: Trương Phú Quốc

Việc dừng hoạt động chợ đêm nhằm siết chặt quản lý trật tự đô thị. Đại diện UBND đặc khu Phú Quốc cho biết quyết định này nhằm trả lại không gian thông thoáng cho giao thông.

Trong thời gian được chấp thuận gia hạn, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần Du Lịch Ngôi Sao Biển cùng các tiểu thương tại chợ đêm, các đơn vị liên quan sắp xếp, bố trí phương án về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường theo quy định.

Chợ đêm Phú Quốc nằm ở trung tâm Dương Đông cũ, nổi tiếng là địa điểm vui chơi, ăn uống của du khách ban đêm với hơn 100 gian hàng. Trong khi hai đầu nam và bắc đảo có những khu vui chơi hiện đại, chợ đêm Dương Đông được coi như điểm đến khám phá đời sống địa phương yêu thích của khách.

Khu chợ đêm Dương Đông được du khách chấm 3,5/5 điểm trên Tripadvisor - website du lịch hàng đầu thế giới. Hầu hết đánh giá ít hiện tượng chặt chém, tuy nhiên trải nghiệm ở mức trung bình, chỉ đáng nán lại khoảng 45 phút.

Hiện ngoài chợ đêm này, Phú Quốc còn có một số chợ đêm khác gồm chợ đêm Grand World ở Bắc đảo, Sonasea Bãi Trường và chợ đêm Vuifest tại Thị trấn hoàng hôn.

