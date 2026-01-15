Chợ đêm Phú Quốc đông nghịt khách quốc tế trước ngày dừng hoạt động

Chợ đêm Bạch Đằng - hay còn gọi chợ đêm Phú Quốc, chợ đêm Dương Đông - đang trong những ngày hoạt động cuối cùng sau 10 năm. Buổi tối, khu chợ luôn chật kín khách - chủ yếu là người nước ngoài - tới ăn uống, mua sắm.
"Ở chợ đêm, biết nói tí tiếng Việt thấy "sang" cả người vì toàn người nói tiếng Anh", nhiếp ảnh gia địa phương Trương Phú Quốc nói vui khi hoà vào dòng người đi chợ tối 11/1.
Đại diện UBND đặc khu Phú Quốc cho biết theo quy định chợ đêm phải dừng hoạt động sau 31/12/2025 nhưng địa phương tạo điều kiện để tiểu thương buôn bán qua Tết Nguyên đán.
Trong những ngày cuối, không khí khu chợ đêm tấp nập. Khách thường đổ đến sau 18h30. Nhiều khách quốc tế thích dành thời gian ban ngày khám phá nam, bắc đảo, tối về trung tâm Dương Đông cũ để thưởng thức hải sản, khám phá chợ đêm.
Chợ đêm Bạch Đằng kết hợp phố đi bộ, do Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển quản lý và tổ chức từ năm 2015 theo hợp đồng với Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc).
Hợp đồng này đã kết thúc vào 31/12/2025. Đại diện Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển cho hay thống nhất với chủ trương của địa phương.
Khu chợ dài khoảng 500 m, có 5 lối vào và khoảng 100 kiốt bán hàng bên trong. Các quầy hải sản tươi sống, tự chọn với giá niêm yết rõ ràng được du khách yêu thích.
Từ cổng vào, những kiốt đồ san sát khiến du khách lần đầu đến bối rối khi chọn món. Càng vào sâu, các quầy hàng càng đa dạng hơn, từ ngọc trai, quần áo cho tới hàng loạt phụ kiện giá rẻ.
Các chủ nhà hàng trong chợ đều niêm yết giá bằng nhiều ngôn ngữ như Việt, Hàn Quốc, Nga - cho thấy những nhóm du khách chủ yếu tại Phú Quốc.
Chị Kim, du khách Hàn Quốc (áo sọc ngang), cho biết chợ Dương Đông đem đến cảm giác "rất Việt Nam" với các quầy hàng bán nhiều đặc sản địa phương. Nữ du khách được mời dùng thử chouchou (loại đồ ăn vặt như đậu phộng) và đã mua gần 10 hộp về làm quà.
"Khu vực này có tính địa phương hơn hai bên nam và bắc đảo, vốn nổi tiếng với những điểm vui chơi hiện đại", cô nói, cho biết sẽ rất tiếc nếu chợ đêm không còn.
Cửa hàng bán Chouchou đầu tiên ở Phú Quốc. Ngoài ra, phía trong chợ cũng có thêm một cơ sở cung cấp sản phẩm này.
Chouchou trở thành đặc sản được nhiều người mua về làm quà. Các cửa hàng bán món ăn này cũng xuất hiện dày đặc trong chợ đêm lẫn bên ngoài khu trung tâm.
Áo sơ mi bãi biển cũng là mặt hàng được yêu thích ở khu chợ đêm này.
Theo Quốc, chợ đêm hoạt động như một điểm du lịch, không như chợ dân sinh người địa phương thường lui tới. Trước kia, khu Dương Đông có một chợ đêm nằm trên đường Võ Thị Sáu, hiện khu vực đó đã trở thành khu nghỉ dưỡng.
Anh cho biết khu chợ này được người dân địa phương yêu thích nhưng hoạt động không nề nếp, giống kiểu chợ cóc, nơi mọi người cung cấp đủ loại mặt hàng cho khách.
Chợ đêm Dương Đông được coi như điểm du lịch trải nghiệm văn hóa hiếm hoi vào buổi tối ở khu trung tâm đặc khu Phú Quốc.
Hầu hết dịch vụ giải trí ở khu vực này xoay quanh cà phê, bar, karaoke với mức giá rẻ hơn so với khu nam, bắc đảo.
Hiện Phú Quốc có 5 khu chợ đêm, bao gồm chợ đêm Dương Đông, Grand World, Vui Fest, Bãi Trường và một khu gần sân bay. Trong số này, Grand World và Vui Fest được đánh giá tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, đa dạng chương trình nghệ thuật, giải trí như xem bắn pháo hoa.
"Chợ đêm Dương Đông đã trở thành một phần bản sắc của du lịch Phú Quốc, sẽ rất tiếc nếu khu vực này không còn hoạt động", một tiểu thương nói.
Việc dừng hoạt động chợ đêm Dương Đông cũng trở thành tín hiệu mừng với nhiều người địa phương. Nhiều người từng phản ánh các gian hàng ở chợ đêm xả thải thẳng ra sông Dương Đông phía sau khu chợ, khiến sông ngày càng ô nhiễm - bên cạnh các nguồn xả thải khác từ người dân, một số cơ sở kinh doanh, sản xuất nước mắm.
Hoài Anh
Ảnh: Trương Phú Quốc