Chợ đêm Phú Quốc đông nghịt khách quốc tế trước ngày dừng hoạt động

Chợ đêm Bạch Đằng - hay còn gọi chợ đêm Phú Quốc, chợ đêm Dương Đông - đang trong những ngày hoạt động cuối cùng sau 10 năm. Buổi tối, khu chợ luôn chật kín khách - chủ yếu là người nước ngoài - tới ăn uống, mua sắm.

"Ở chợ đêm, biết nói tí tiếng Việt thấy "sang" cả người vì toàn người nói tiếng Anh", nhiếp ảnh gia địa phương Trương Phú Quốc nói vui khi hoà vào dòng người đi chợ tối 11/1.