Chó dại cắn 6 người, Đăk Lăk cách ly hơn 200 vật nuôi

Đăk LăkChính quyền xã Ea Na tiêu hủy 11 con chó và cách ly hơn 200 con khác nhằm chặn dịch, sau khi một con vật mang virus dại tấn công 6 người dân.

Ngày 21/3, Sở Y tế Đăk Lăk cho biết đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, sau khi ghi nhận 6 trường hợp bị chó dại cắn.

Cơ quan chức năng tiêu hủy 11 con chó để phòng dịch. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo đó, đầu tháng 2, một trong hai con chó của hộ dân tại thôn Thành Công, xã Ea Na có biểu hiện nghi mắc bệnh dại và chết. Gia đình sau đó tự chôn cất con vật trong vườn nhà.

Đến ngày 15/3, con chó còn lại bất ngờ tấn công 6 người, gồm 3 thành viên trong gia đình và 3 người dân địa phương, đồng thời cắn thêm 3 con chó của các hộ xung quanh.

Ngay sau sự việc, cả 6 nạn nhân đã được tiêm vaccine phòng dại. Lực lượng chức năng cũng tiến hành bắt nhốt, cách ly 3 con chó bị cắn để theo dõi.

Khi con chó gây ra vụ việc chết, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với virus dại. Chính quyền địa phương đã vận động tiêu hủy 11 con chó của các hộ lân cận, đồng thời cách ly, tiêm phòng và theo dõi hơn 200 con chó trong khu vực.

Hiện sức khỏe của 6 người bị chó cắn ổn định, chưa ghi nhận biểu hiện bất thường.

Trần Hóa