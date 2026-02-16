Chó cưng khuấy động lễ hội Rio Carnival

BrazilHàng chục chó cưng hóa trang thành cá sấu, nàng tiên và siêu anh hùng khi cùng chủ nhân tham gia lễ hội đường phố tại Rio de Janeiro.

Khoảng 300 người và hàng chục thú cưng cuối tuần qua tập trung tại khu phố Barra da Tijuca, phía tây thành phố Rio de Janeiro của Brazil, để tham gia sự kiện Blocao, một phần trong lễ hội Carnival lớn nhất của Brazil. Họ hát và nhảy múa theo những bài hát truyền thống, trong khi chó cưng được giữ trong bóng râm vì nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C.

Những con chó cũng hóa trang thành cá sấu, nàng tiên và siêu anh hùng, vẫy đuôi theo nhạc samba và kết bạn mới tại sự kiện.

Chó cưng tham gia sự kiện Blocao ở Rio de Janeiro ngày 14/2. Ảnh: AP

Lễ hội này đã diễn ra hơn 20 năm. Blocao là sự kết hợp giữa từ "bloco", nghĩa là lễ hội đường phố Carnival, và "cao" nghĩa là chó trong tiếng Bồ Đào Nha.

"Chó là một phần trong gia đình của chúng tôi. Khi chúng ta buồn, chúng cũng buồn. Giờ chúng ta vui vẻ, chúng cũng phải vui vẻ. Các gia đình đến tham gia bữa tiệc đường phố dành cho chó vì nó dễ thương, vui vẻ và đầy tình yêu thương", Marco Antonio Marinho, 72 tuổi, người tổ chức chính của sự kiện, cho hay.

Rio Carnival, lễ hội hóa trang và diễu hành đường phố lớn nhất thế giới, năm nay diễn ra ngày 13-21/2, với các đêm thi chính thức của những trường samba tổ chức tại Sambadrome ngày 13-17/2. Sau đó, các dội diễu hành xuất sắc nhất sẽ có màn trình diễn cuối cùng ngày 21/2.

Thanh Tâm (Theo AP, Saily)