Chó corgi đua tốc độ, thi trang phục độc lạ

Hàng nghìn người đổ về thủ đô Litva dự Cuộc đua Corgi, với 120 đội gồm các chú chó chân ngắn đến từ khắp châu Âu tranh tài.

Cuộc đua Corgi ở Vilnius kéo dài hai ngày, diễn ra trong tuần qua với nhiều hạng mục như chạy nước rút, giải đố, biểu diễn thời trang, thi xem con nào có tiếng sủa "oai phong nhất".

Sự kiện được tổ chức tại công viên Vingis lớn nhất thành phố Vilnius, thu hút các đội đến từ khắp châu Âu, như Latvia, Ba Lan, Áo, Đức, Italy. "Vilnius sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ corgi, và chúng tôi muốn tất cả người yêu chó được tham gia", website giới thiệu sự kiện có đoạn.

Đua corgi ở châu Âu Chó corgi tham gia các phần thi tại sự kiện ở Vilnius, thủ đô Litva. Ảnh: AP

Chó corgi trên Mango (Xoài), đến từ nước chủ nhà Litva, đã giành chiến thắng trong nội dung chạy nước rút.

"Xoài tham gia cuộc đua lần hai", Ignas Klimaika, chủ con chó ở Vilnius, nói. "Năm ngoái, chúng tôi đã không thể hoàn thành tốt cuộc đua dù có tập luyện. Năm nay chúng tôi không tập, nhưng Xoài biết mình cần làm gì và rất tự hào về bản thân".

Tại phần thi biểu diễn thời trang, các "thí sinh" cạnh tranh với nhiều trang phục độc lạ, như người dơi, công chúa, thậm chí cả máy bay.

Chó corgi tham gia thi chạy nước rút ở Vilnius, thủ đô Litva. Ảnh: AP

Năm ngoái, Cuộc đua Corgi Vilnius đã quy tụ 100 chó corgi từ 5 quốc gia, thu hút gần 7.000 người hâm mộ. Sự kiện năm nay kết thúc ngày 24/8 với Buổi Giao lưu Corgi Thế giới, nơi những con chó ở Litva được kết nối trực tuyến với những con khác ở Ireland, Mỹ, Ba Lan.

"Gia đình chúng tôi rất vui, rất nhiều cảm xúc. Đúng là sự kiện tươi mới mà nhiều người muốn dự", Janina Stoniene, giáo viên nghỉ hưu đưa ba cháu đến sự kiện, chia sẻ.

Một "thí sinh" corgi xuất hiện trong trang phục máy bay. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo AP, AFP)