Cho con trai 7 tuổi bay dù lượn

Hiểu sở thích và giới hạn của con trai, anh Tuấn cho Mạnh Dũng, 7 tuổi, trải nghiệm bay dù lượn có động cơ trong 20 phút.

Anh Cao Mạnh Tuấn, sống ở Hà Nội, là người hỗ trợ cho sự kiện Lễ hội Dù lượn Nha Trang, diễn ra từ ngày 1 đến 3/7. Kết hợp công việc, anh cho con trai là Cao Mạnh Dũng, sinh năm 2015, đi nghỉ hè một tuần. Với anh, Nha Trang là nơi có nhiều loại hình hoạt động con thích, phù hợp để xả hơi sau một năm học vất vả. "Khi trở lại thành phố, con sẽ có năng lượng mới từ các trải nghiệm như lặn biển, bay dù, leo núi... Cháu cũng sẽ được gặp nhiều người để giao tiếp, hiểu hơn về tinh thần đồng đội trong các môn thể thao này", anh Tuấn nói.

Trong số đó, mới lạ và mạo hiểm nhất có lẽ là trải nghiệm bay dù lượn có động cơ (paramotor). Đây là bộ môn ra đời từ khá lâu, song thời gian gần đây mới bắt đầu phổ biến ở một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang... phát triển nhất ở khu vực TP HCM. Dạng dù lượn này thường được dùng trong khảo sát, bay tập huấn, biểu diễn tại các lễ hội.

Trải nghiệm của Mạnh Dũng có giá 2,5 triệu đồng một lượt, bay khoảng 20 phút. Dù sẽ cất và hạ cánh tại quảng trường Thanh Niên, sau khi bay và ngắm cảnh tháp Trầm Hương, vịnh Nha Trang... "Bản thân tôi đã trải nghiệm dù lượn cả loại thông thường (bay từ trên núi xuống) và loại có động cơ ở nhiều nơi tại Việt Nam. Tôi đánh giá đây là trải nghiệm mạo hiểm nhưng an toàn nếu tuân thủ các quy định. Bay dù lượn là một cảm nhận hoàn toàn khác so với các trải nghiệm trên đất liền và dưới nước. Đó là sự tự do giữa không gian bao la, vượt qua ngưỡng hạn hẹp của bản thân. Bạn nên thử để thấy rằng, nó không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ", anh Tuấn cho biết.

Cho con 7 tuổi bay dù lượn tại Nha Trang/Trải nghiệm bay dù lượn tại Nha Trang của cậu bé 7 tuổi Hành trình bay của cháu Dũng.

Hiểu con trai mình, anh Tuấn cho biết Dũng khi được chơi trò cảm giác mạnh thường hay phấn khích. Lần này, do được dặn trước phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn bay, cháu khá điềm đạm và thực hiện tốt, không làm phiền phi công. "Được bay lên cao, cháu được nhìn mọi thứ nhỏ bé bên dưới, thật tuyệt và lạ. Một ngày nào đó cháu sẽ thử bay tiếp", Dũng nói. Anh Tuấn tự hào về con trai khi cháu không thấy sợ dù không có bố bên cạnh. Sau khi hạ cánh, Dũng vẫn bình tĩnh, không bị quá phấn khích.