Chợ Cồn - điểm 'phải đến' của du khách ở Đà Nẵng

Chợ Cồn, ra đời từ năm 1940, được nhiều du khách xem là "mê cung" ẩm thực giữa lòng Đà Nẵng với đầy đủ các món đặc sản địa phương như kem bơ, bún mắm, mì Quảng, cao lầu hay bánh xèo.
Theo người dân địa phương, khu chợ này không chỉ thu hút bởi sự đa dạng hàng hóa mà còn nhờ văn hóa buôn bán văn minh của các tiểu thương, không xảy ra tình trạng chèo kéo hay "chặt chém" khách hàng.
Chợ gồm một dãy nhà 3 tầng, hai dãy nhà 2 tầng và 6 khu nhà cấp 4. Tên gọi của chợ bắt nguồn từ việc công trình được xây dựng trên một cồn cát khi mới thành lập.
Ẩm thực được bày bán trong nhà và ngoài trời. Khu trong nhà được gọi là Food Court, chia thành hai dãy riêng biệt.
Bà Trần Thị Xí, chủ quán bún mắm có thâm niên hơn 30 năm tại chợ Cồn, cho biết diện mạo khu chợ trở nên sáng sủa hơn sau khi ban quản lý cải tạo, lát gạch men và nâng cấp hệ thống chiếu sáng.
Tại quầy của bà Xí, thực khách có thể tìm thấy nhiều món như bún mắm, mì Quảng, bún thịt nướng. Chủ quán sẵn sàng mua hộ món ăn từ các quầy khác nếu khách có nhu cầu. Theo bà Xí, đây là nét văn hóa đặc trưng tại chợ Cồn khi các tiểu thương luôn hỗ trợ nhau thay vì chèo kéo, tranh giành khách.
Mỗi phần bún mắm tại quán bà Xí có giá 40.000 đồng, gồm bún, rau sống, thịt quay và mắm nêm làm từ cá thu nguyên chất. Theo chủ quán, dù mắm nêm có thể chế biến từ cá cơm, cá ngừ hay cá cờ, cá thu vẫn cho hương vị ngon nhất dù giá nhập cao hơn.
Mắm nguyên chất sau khi mua về được lọc bỏ xương và xay nhuyễn. Để giảm độ mặn, bà Xí dùng nước ép dứa nấu cùng đường phèn, rim đặc rồi mới hòa chung với mắm cá.
Bà Trương Huyền, một khách quen tại Đà Nẵng, cho biết thường xuyên ghé chợ Cồn vì món ăn mang hương vị gia đình, giá cả phải chăng.
"Chủ các sạp hàng luôn niềm nở, hiếu khách bất kể thời điểm nào", bà Huyền nói.
Chị Trần Thị Thu Thanh (áo cam), chủ gian hàng bánh thập cẩm tại chợ Cồn, thường gọi khách là "baby" để thể hiện lòng hiếu khách. Gian hàng hiện tại là "lô đôi", do hai mẹ con chị cùng quản lý.
Mỗi phần bánh thập cẩm gồm bánh bèo, bánh ướt, bánh ít, bánh bột lọc và bánh căn có giá 35.000 đồng, được đánh giá là đủ no cho các nữ du khách.
Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, việc tiểu thương chợ Cồn ứng xử văn minh là kết quả từ quá trình vận động đồng bộ của các cấp ngành, kết hợp nền tảng văn hóa của địa phương.
Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao thái độ phục vụ du khách, từ Bộ Quy tắc ứng xử du lịch đến Bộ tiêu chí văn hóa du lịch Đà Nẵng SMILE (từ năm 2025). Nhờ đó, các chuẩn mực hành vi được cụ thể hóa giúp tiểu thương nhận thức rõ vai trò trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến.
Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý thường xuyên phối hợp tập huấn kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn niêm yết giá, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện.
Chị Châu Ngọc, khách quen của chợ, cho biết hầu hết tiểu thương đều kinh doanh lâu năm. Sự cởi mở và tinh thần hợp tác giữa những người bán hàng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng.
Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đồng tình rằng nền tảng tính cách thân thiện, chân thành của người dân địa phương là yếu tố quyết định.
Hoàng Thùy Trang (áo trắng), du khách từ Quảng Bình, ấn tượng với không gian sạch sẽ và sự đa dạng ẩm thực khi đến chợ Cồn cuối tháng 4. Sau khi trải nghiệm món bánh tráng cuốn thịt heo, cô đánh giá phần thịt heo quay thơm, kết hợp cùng mắm nêm có vị cay, mặn, ngọt hài hòa.
"Ở Quảng Bình, các vị cay hay mặn thường tách biệt rõ rệt, không hòa quyện như mắm chấm tại đây", Trang nói.
Ngoài khu vực ẩm thực đông khách, chợ Cồn còn nhiều gian hàng bán quà lưu niệm, đặc sản.
Sau một giờ mua sắm và ăn uống tại chợ Cồn, anh Trường Quang Vinh, du khách Quảng Bình, cùng nhóm bạn đã chi hơn một triệu đồng để mua bánh nhãn, bánh dừa, sâm dứa và cơm cháy làm quà.
Trên Google Review, chợ Cồn Đà Nẵng được chấm 4,3 sao, với gần 22 nghìn bài đánh giá, trong đó rất nhiều du khách quốc tế. Phần lớn khách để lại bình luận tích cực về văn hóa mua bán thân thiện trong chợ, gợi ý là điểm ''nhất định phải đến'' ở Đà Nẵng.
Một tài khoản khách nước ngoài có tên Binder Vegas viết "Một khu chợ thực sự thú vị. Rất nhộn nhịp. Mọi người đều thân thiện. Biển báo ghi không mặc cả. Nhưng họ vẫn sẵn sàng thương lượng. Mua được vài món hời. Mua sắm ở đây rất vui".
Tú Nguyễn
Ảnh: Giang Huy