Chợ cóc Hà Nội nhiều nơi lấn chiếm lòng đường

Tại phường Từ Liêm, điểm kinh doanh tự phát phố Nguyễn Đổng Chi luôn đông đúc mỗi buổi chiều.
Trên đoạn phố kéo dài khoảng 500 m, hàng chục hộ tập trung kinh doanh. Vào giờ cao điểm, người mua bán tấp nập, tuyến đường thường xuyên ùn ứ.
Hơn chục năm qua, khu đất đấu giá Ngô Thì Nhậm, gần chợ Bông Đỏ, phường Hà Đông, trở thành nơi kinh doanh buôn bán của hàng trăm hộ dân.
Do số ki-ốt trong chợ Bông Đỏ có hạn, nhiều hộ phải bày bán hàng hóa ra phần vỉa hè quanh khu đất dịch vụ tạo thành chợ cóc. Một số người bày bán dưới một phần lòng đường.
Cách đó khoảng 4 km, tại vỉa hè khu đất dịch vụ Xa La, phường Hà Đông, cũng có khoảng 100 hộ tập trung buôn bán tại chợ cóc tự phát. Khu chợ này thường họp vào buổi sáng, đông đúc dịp cuối tuần.
Mặt hàng chính trong chợ cóc là thực phẩm, rau, thịt, cá. Lác đác cung có đồ gia dụng hoặc áo quần.
Nhiều hộ dân bày bán hàng giữa lòng đường.
Hà Nội đang có kế hoạch giải tỏa 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị. Các chủ hàng ở chợ bày tỏ lo lắng trước thông tin này.
Chị Mai, một hộ kinh doanh hải sản, cho biết vừa nhập nhiều hàng về bán Tết Nguyên đán, nếu phải chuyển đi sẽ đối mặt với nguy cơ nợ nần do cuối năm không thể tìm được điểm kinh doanh mới.
Dọc phố Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, tập trung khoảng 100 sạp bán thực phẩm, hàng tiêu dùng.
Mỗi khu vực trống trên đường đều được tận dụng để bày biện rau củ.
Bày bán hàng hóa ngay trước lối vào ngõ 76 phố Nam Dư, chiếm gần nửa lòng đường.
Theo UBND TP Hà Nội, chợ cóc trên phố Nam Dư thuộc nhóm phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1.
Một người phụ nữ đi xe máy len lỏi giữa những dòng người dừng xe mua hàng.
Hà Nội từng nhiều lần đặt mục tiêu xóa chợ cóc từ những năm 2000. Tuy nhiên, các chợ vẫn tồn tại đến nay. Đánh giá rằng chợ cóc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, thành phố xây dựng lộ trình xử lý tổng thể và dài hạn.
Việt An