Chợ cóc Hà Nội

Một số tiểu thương bày hàng chiếm lòng đường, ảnh hưởng tới việc đi lại.

Chị Nguyễn Lưu Ngọc, sống trên phố Nguyễn Đổng Chi, cho biết dù ảnh hưởng tới đi lại song chợ cóc giúp chị mua bán thuận lợi. Nếu chợ cóc này bị dẹp bỏ, chị phải đi đến 4 km để mua đồ ăn cho gia đình.