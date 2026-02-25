Chó chihuahua sống sót trong thảm kịch rơi trực thăng

PeruCon chó chihuahua sống sót thần kỳ khi trực thăng quân sự rơi ở miền nam Peru khiến toàn bộ 15 người thiệt mạng.

Không quân Peru ngày 24/2 cho biết toàn bộ 11 hành khách và 4 thành viên tổ bay trên trực thăng quân sự Mi-17 đã thiệt mạng khi phi cơ rơi tại vùng Arequipa. Sinh vật duy nhất sống sót trong thảm kịch là một con chó chihuahua.

Trực thăng Mi-17 của không quân Peru cất cánh chiều 22/2 từ thành phố Pisco, vùng Ica, hướng đến Chala, chở theo 7 trẻ em, bé gái nhỏ nhất mới ba tuổi, cùng 4 sĩ quan không quân. Tuy nhiên, máy bay sau đó mất liên lạc và được xác định rơi xuống khu vực hẻo lánh.

Con chó chihuahua sống sót sau vụ tai nạn trực thăng ở Peru. Ảnh: Metropoles

Khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn phát hiện con chó chihuahua lông màu vàng nâu nằm cạnh thi thể chủ là đại tá Javier Nole, 50 tuổi. Đại tá Nole có mặt trên trực thăng cùng vợ và hai con gái.

Khi nhân viên cứu hộ tiếp cận, con chó không tỏ ra hung dữ hay tìm cách bỏ chạy. Nó đã nằm bên cạnh chủ hàng giờ liền, bất chấp thời tiết lạnh, sương mù dày đặc.

Truyền thông địa phương cho biết con chó có sức khỏe ổn định và đã được đưa đến phòng khám thú y.

Không quân Peru đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân tai nạn. Chiếc trực thăng này mới được điều động tham gia các hoạt động cứu hộ nạn nhân lũ lụt tại khu vực.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng tại Peru, ngày 23/2. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo AFP, Reuters, Metropoles)