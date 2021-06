Chó chạy theo xe cấp cứu chở chủ tới bệnh viện

Thổ Nhĩ KỳCon chó săn lông vàng chạy theo xe cứu thương chở chủ nhân đi cấp cứu, nằm chờ ở bệnh viện cho đến khi đoàn tụ với bà.

Người phụ nữ chưa được xác định danh tính sống cùng con chó săn lông vàng trên đảo Buyukada, đảo lớn nhất của quần đảo Prince tại thành phố Istanbul. Trong thời gian cô bị bệnh và được điều trị tại nhà, con chó trung thành luôn túc trực bên cạnh.

Nhân viên y tế hôm 9/6 tới nhà đưa cô đến bệnh viện để khám kĩ hơn. Con chó vẫn đi theo bên cạnh khi nhân viên y tế đưa cô lên xe cứu thương.

Chó chạy theo xe cấp cứu chở chủ tới tận bệnh viện Chó chạy theo xe cấp cứu của chủ nhân đến bệnh viện ở đảo Buyukada, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/6. Video: CBS.

Con vật giương đôi mắt to như cầu xin được đi cùng, nhưng nhân viên y tế không thể cho nó lên xe do các chính sách y tế và an toàn vệ sinh. Họ đóng cửa lại, cho rằng con chó sẽ đợi ở đó đến khi chủ trở về.

Nhưng không, nó chạy theo chiếc xe suốt chặng đường đến bệnh viện. Nó nằm chờ ở sảnh bệnh viện đến khi được đoàn tụ với chủ nhân.

Đây không phải lần đầu tiên một con chó theo chủ nhân đến bệnh viện. Boncuk, cũng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hồi đầu năm nay liên tục đi lại bên ngoài bệnh viện khi chủ được điều trị. Tại Mỹ, một con chó labrador ở New Jersey tên là Moose tỏ ra đau buồn bên giường bệnh của người chủ quá cố. Moose sau đó đã được nhận nuôi.

Hai năm trước, ở Argentina, con chó Tony đã ở bên cạnh chủ khi chủ của nó ngã từ trên cây xuống và bất tỉnh. Nhưng cái ôm ấm áp của nó đã khiến người đàn ông bị thương tỉnh lại. Cả hai ôm nhau chờ đợi cho đến khi nhân viên y tế đến hiện trường.

Con chó chăn cừu lông vàng nằm chờ ở bệnh viện trên đảo Buyukada để đoàn tụ với chủ nhân hôm 9/6. Ảnh: Anadolu.

Huyền Lê (Theo NY Post)