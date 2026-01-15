Cho cá ăn 5 tấn ớt mỗi ngày để 'đẹp dáng, thơm thịt'

Trung QuốcThay vì thức ăn công nghiệp, chủ một trang trại dùng hàng tấn ớt tươi mỗi ngày để nuôi đàn cá, khẳng định cách làm này giúp vật nuôi "đẹp dáng, thơm thịt".

Kuang Ke và cộng sự Jiang Sheng quản lý một ao cá rộng khoảng 4 ha tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Thời gian gần đây, trang trại của họ thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ chế độ dinh dưỡng cay nóng dành cho đàn cá hơn 2.000 con.

Ý tưởng này xuất phát từ việc Kuang nhận thấy địa phương có nguồn ớt dồi dào, nhiều khi bị tồn đọng hoặc loại bỏ vì mẫu mã xấu. Anh quyết định thu gom số nông sản này về làm thức ăn chăn nuôi.

"Vào cao điểm, chúng tôi có thể tiêu thụ tới 5 tấn ớt mỗi ngày", Kuang tuyên bố trên tờ Jiupai News. Theo chủ ao, đàn cá được ăn đủ loại từ ớt sừng đến ớt chỉ thiên.

Anh Kuang Ke, 40 tuổi, cho 2.000 con cá ăn 5 tấn ớt mỗi ngày tại trang trại ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Video quay cảnh mặt ao đỏ rực màu ớt và đàn cá tranh nhau đớp mồi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Kuang mô tả lũ cá "rất nghiện" món này, thường bơi đuổi theo ngay khi ớt vừa được ném xuống. Trước những bình luận lo ngại cá bị cay, anh hóm hỉnh đáp: "Người ăn cay thì uống nước, cá sống trong nước nên nếu cay quá chúng chỉ việc uống thêm nước là xong".

Dưới góc độ khoa học, chuyên gia Xu Shude của Đại học Nông nghiệp Hồ Nam giải thích trên Xiaoxiang Morning Post rằng cá có cơ chế cảm nhận khác con người. Chúng chủ yếu dùng khứu giác để kiếm ăn nên không chịu tác động bởi vị cay nồng của capsaicin trong ớt.

"Hợp chất trong ớt có thể giúp kích thích thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và tăng khả năng kháng viêm, phòng ký sinh trùng cho cá", ông Xu nhận định. Một số nghiên cứu trước đây tại Đại học Çukurova (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng từng chỉ ra chiết xuất ớt có thể giúp cá hồi cầu vồng tăng trưởng tốt hơn. Trong khi đó, Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy hợp chất tạo cay (capsaicin) ảnh hưởng khác nhau tùy loài: tác động rõ rệt lên cá tuyết nhưng không gây phản ứng với cá ngựa vằn.

Cho cá ăn 5 tấn ớt mỗi ngày để 'đẹp dáng, thơm thịt' Một chủ hồ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho 2.000 con cá ăn 5 tấn ớt cay mỗi ngày vì tin giúp thịt cá thơm, ngon hơn. Video: Da Wan

Về hiệu quả kinh tế, hai chủ trang trại cho biết phương pháp này giúp tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. Họ khẳng định những con cá được nuôi bằng ớt có vảy bóng, màu sắc đẹp và chất lượng thịt thơm ngon hơn so với nuôi thả thông thường.

Tuy nhiên, con số "5 tấn ớt cho 2.000 con cá" vẫn gây nhiều tranh cãi về tính thực tế. Nhiều người cho rằng đây có thể là cách nói phóng đại để quảng bá cho thương hiệu "cá cay" của vùng đất Hồ Nam - nơi nổi tiếng với văn hóa ẩm thực cay nồng.

Minh Phương (Theo Jiupai News, Xiaoxiang Morning Post)