Chợ Bình Điền chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm

Mặt hàng thực phẩm tại chợ Bình Điền phải kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, các loại phẩm màu, xuất xứ trước khi giao dịch.

Chợ đầu mối Bình Điền mỗi đêm trung chuyển hơn 2.000 tấn hàng hóa phục vụ cho TP HCM và nhiều tỉnh lân cận, với khoảng 1.400 thương nhân kinh doanh tại 1.700 gian hàng. Nhóm hàng hóa chủ lực tại chợ bao gồm thủy hải sản, rau củ quả và thịt gia súc, gia cầm, đặc biệt là ngành hàng thủy hải sản cá biển, cá đồng, thủy hải sản cao cấp...

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) xác định kiểm soát an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Mục tiêu nhằm bảo vệ sức khỏe người dân thành phố và các tỉnh lân cận, cũng như giữ gìn thương hiệu của chợ và thương nhân tham gia kinh doanh.

Trong bối cảnh các cơ quan phát hiện nhiều vụ việc về thực phẩm kém chất lượng thời gian vừa qua, ban quản lý chợ càng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, với mục tiêu đưa thực phẩm tươi ngon - an toàn đến bàn ăn của người dân.

Đêm không ngủ tại chợ đầu mối có quy mô lớn hàng đầu cả nước. Ảnh: Chợ Bình Điền

Lập đơn vị quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chuyên trách

Ngay khi chợ Bình Điền đi vào hoạt động từ năm 2006, SATRA đã thành lập Phòng Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường, thuộc Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền. Phòng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa hàng ngày để kịp thời phát hiện và dừng phân phối những mặt hàng kém chất lượng, chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng phòng cho biết, đội ngũ nhân viên trong phòng có chuyên môn, nghiệp vụ cao. Đồng thời Chợ Bình Điền đầu tư nhiều trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ cho công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Công ty còn phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn như Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 10 (thuộc Sở An toàn thực phẩm TP HCM) để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập vào chợ hàng đêm.

Công ty Chợ Bình Điền phối hợp với Đội Quản lý An toàn Thực phẩm số 10, thuộc Sở An toàn thực phẩm TP HCM kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa. Ảnh: SATRA

Theo đó, hàng hóa sẽ được kiểm tra kỹ qua các thông số như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, các loại phẩm màu, xuất xứ hàng hóa... Mẫu có thể lấy ngẫu nhiên để kiểm tra hoặc kiểm soát bằng định tính (kiểm tra nhanh) hay định lượng tại phòng thí nghiệm với các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. Ước tính lượng mẫu hàng hóa kinh doanh kiểm tra nhanh tại chợ Bình Điền mỗi tháng đạt khoảng 120 mẫu.

Trong 10 tháng đầu năm, Công ty Chợ Bình Điền đã kiểm tra an toàn thực phẩm (về dư lượng thuốc trừ sâu, kháng sinh cấm, hàn the, phẩm màu...) với 1.145 mẫu là các mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản và thịt gia súc gia cầm. Trong đó, kiểm tra định tính (kiểm tra test nhanh) 1.080 mẫu và kiểm tra định lượng tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn 65 mẫu.

Công ty Chợ Bình Điền test nhanh sản phẩm rau củ quả trong ngày. Ảnh: SATRA

Các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý theo quy định của ban quản lý chợ, đồng thời sẽ chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến giờ, Chợ Bình Điền phối hợp Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 10 đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính ba trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng, buộc tiêu hủy 2.400 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, heo chết trước khi nhập vào chợ.

Song song đó, Công ty Chợ Bình Điền phối hợp Sở An toàn thực phẩm thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền và các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các thương nhân kinh doanh tại chợ. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của thương nhân đối với sức khỏe cộng đồng.

"Thương nhân luôn được phổ biến kinh doanh hàng hóa phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng nhập khẩu phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa không sử dụng hóa chất cấm... Ngoài ra, thương nhân phải được trang bị kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định", ông Thành cho biết.

Công ty chợ Bình Điền tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hàng rau củ quả.. Ảnh: SATRA

Xây dựng môi trường xanh sạch tại chợ

Bên cạnh giám sát nghiêm ngặt để loại bỏ hàng hóa kém chất lượng trà trộn vào chợ, ban lãnh đạo Chợ Bình Điền còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo không gian chợ xanh, sạch, góp phần giữ gìn chất lượng hàng hóa tươi ngon hơn.

Với sự hỗ trợ từ các tiểu thương, chợ đã đưa vào sử dụng hệ thống ôxy cung cấp cho nhà lồng tôm - cá, sử dụng điện năng thay thế toàn bộ máy dầu, giúp tôm cá tươi hơn, đồng thời giảm ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Chợ áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại như vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc, mã QR và dấu kiểm định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP HCM với thịt gia súc, gia cầm; mở rộng truy xuất đối với nhóm rau củ, thủy sản. Chợ cũng đầu tư hệ thống kho lạnh - kho mát đảm bảo lưu trữ hàng hóa.

Công tác vệ sinh môi trường tại chợ cũng được chú trọng, bao gồm thu gom rác thải để tránh gây ô nhiễm, nâng cấp các khu vệ sinh hiện đại và tiện lợi hơn. Công ty Chợ Bình Điền đã lên kế hoạch nâng cấp nhà máy xử lý nước thải lên công suất 5.000 m³ mỗi ngày đêm để tạo môi trường trong sạch tại chợ.

Với sự phối hợp giữa Công ty Chợ Bình Điền, Sở An toàn thực phẩm thành phố và chính quyền địa phương, chợ đầu mối Bình Điền đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giao thương đồng thời là nơi khởi đầu kiểm soát an toàn thực phẩm cho cộng đồng, sự minh bạch chất lượng, ổn định về giá cả cho người dân.

Hoàng Anh