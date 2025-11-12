Chó ba chân thành cảnh khuyển chống bạo động

Trung QuốcNhiều người không ngờ chó Butterton từng bị bác sĩ thú y đề nghị an tử vì rất yếu ớt và dị tật bẩm sinh, lại có thể sống sót và trở thành cảnh khuyển.

Butterton chào đời vào tháng 5/2019 tại Đội tuần tra và cảnh sát đặc nhiệm, Công an huyện Tây Xuyên, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Là hậu duệ của chó nghiệp vụ xuất sắc Black Hawk, Butterton được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha.

Nhưng khi vừa sinh ra, chân trước bên trái của nó đã bị dị tật bẩm sinh, không thể phẫu thuật. Nhìn chú chó yếu ớt, khuyết tật, bác sĩ thú y khuyên nên cho an tử.

Chú chó 3 chân tham gia nhiệm vụ. Ảnh: Sohu

Người huấn luyện không nỡ chấm dứt sự sống của nó nên gửi Butterton đến nhà một phụ nữ ở Trịnh Châu nhờ nuôi. Tuy nhiên, mới sáu tháng tuổi, Butterton bắt đầu thể hiện sự hung dữ và sức mạnh vượt trội, không phù hợp với môi trường gia đình. Người chủ nuôi buộc phải trả lại cho đội cảnh sát.

Trở lại doanh trại, chú chó từng bị bỏ rơi trở nên đề phòng, thậm chí cắn cả các huấn luyện viên. Nhưng sau khi quan sát những con chó nghiệp vụ khác tập luyện, Butterton chủ động thể hiện mong muốn được tham gia.

Dù chỉ có ba chân, nó vẫn cố gắng đứng dậy sau mỗi cú ngã, miệt mài luyện tập cả trong giờ nghỉ, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật, Butterton mất thăng bằng, ngã đập đầu xuống đất nhưng vẫn bật dậy ngay lập tức để tiếp tục nhiệm vụ tấn công, thể hiện khả năng chịu đựng áp lực và tinh thần chiến đấu hiếm có.

Tháng 7/2021, sau hơn hai năm nỗ lực, Butterton vượt qua kỳ đánh giá chó nghiệp vụ của công an tỉnh Hà Nam, chính thức được công nhận là cảnh khuyển chống bạo động. Dù kém linh hoạt hơn những con chó bình thường, nó nổi bật ở khả năng phục hồi nhanh và bản năng chiến đấu mạnh mẽ.

Hiện, Butterton là cảnh khuyển chống bạo loạn của Đội Cảnh sát đặc nhiệm Nam Dương, tham gia tuần tra hằng ngày và các nhiệm vụ chống khủng bố. "Nó có thể thiếu một chân, nhưng chưa bao giờ thiếu một tâm hồn", người huấn luyện viên nói.

Câu chuyện của Butterton được tờ Nhân dân nhật báo, đài truyền hình Phượng Hoàng cùng nhiều hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải, thu hút hơn ba triệu lượt theo dõi. Đoạn video huấn luyện viên bế chú chó ba chân đi làm nhiệm vụ lan truyền mạnh mẽ, khơi gợi cuộc tranh luận về nghị lực và giá trị sống.

"Nó vượt qua số phận bằng ba chân, như một lời nhắc rằng giá trị cuộc sống không được xác định bởi điểm xuất phát, mà bởi cách ta đối diện với nghịch cảnh", một người dùng mạng bình luận.

Chú chó nghiệp vụ cảnh sát 3 chân Hành trình trưởng thành của chú chó khiếm khuyết.

Nhật Minh (Theo Sina/Sohu)