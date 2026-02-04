Chờ anh xuân này

Em không mong điều gì lớn lao trong cuộc sống, chỉ mong những ngày tháng tới mình bình yên bên nhau.

Gửi anh yêu thương,

Em mong nhận được hồi âm của anh trước dịp Tết để ngày cuối cùng của năm, em được nắm tay anh đón giao thừa.

Anh à, em đã dành hơn 40 năm để đợi anh - một người đàn ông bản lĩnh, đủ yêu thương, đủ bao dung, đủ chín chắn, trưởng thành để nắm tay em đi nốt quãng đường còn lại. Bước sang năm con ngựa, em vừa tròn 45 mùa xuân. Hôm nay, ngồi trong quán cà phê phố cổ, lặng ngắm dòng người ngược xuôi, tất bật, em tự hỏi: Anh ở đâu trong dòng người hối hả kia?

Xin trích ngang lý lịch của em để anh hiểu rõ nhé: Em sinh ra và lớn lên ở nội thành Hà Nội, mang trong mình những tính cách của người phụ nữ truyền thống nhưng em có tư duy cởi mở và hiện đại, sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ. Em được đánh giá là người phụ nữ có đủ bốn chữ: công, dung, ngôn, hạnh. Công việc chính của em liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, em có công việc ngoài giờ là kết hợp cùng bạn mở trung tâm tiếng Anh. Tuy làm hai việc nhưng em vẫn có thể dành nhiều thời gian khi có anh nhé, bởi em biết sắp xếp công việc hợp lý và ở trung tâm, em chỉ tham gia quản lý. Về đời tư, em đã ly hôn được bảy năm rồi. Sau những năm một mình, đến giờ, em thực sự mong muốn một người đồng hành cùng mình, cùng nắm tay nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên tiếp theo.

Em mong anh từ 46 - 55 tuổi, là người trí thức, bản lĩnh, có kinh tế ổn định, có ý chí cầu tiến. Anh có thể biết hút thuốc, uống rượu nhưng không quá đà là được. Về mối quan hệ tình cảm, em mong anh hoàn toàn độc thân, không vướng víu vào các mối quan hệ phức tạp. Anh có thể ly hôn, góa vợ, có thể sống một mình hay sống cùng gia đình, em đều thấy thoải mái. Em không mong điều gì lớn lao trong cuộc sống, chỉ mong những ngày tháng tới mình bình yên bên nhau. Mỗi chiều trở về nhà, em nấu những bữa cơm giản dị cho anh và gia đình.

Mong thư anh.

