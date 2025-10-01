Chờ anh ở Hà Nội, một người tử tế và nghiêm túc

Chào anh, người em chưa biết tên nhưng sẽ có duyên gặp mặt.

Em 9x đời đầu, tuổi còn khá trẻ, cao gần 1m6, trông khá gọn gàng vì yêu thể thao. Thường dành thời gian mỗi ngày cho chạy bộ, yoga, bơi lội hoặc cuối tuần đạp xe, cầu lông.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã trải qua một cuộc hôn nhân lệch pha, không có tiếng nói chung và độc thân hơn 7 năm, có một bé học tiểu học khá lớn và tự lập. Hai mẹ con luôn vui vẻ, tích cực và khá độc lập. Công việc của em liên quan đến luật, mọi thứ ổn định, độc lập tài chính và có thời gian vào cuối tuần cho người thân.

Trong tiết thu Hà Nội, ngồi nhâm nhi cốc cà phê một mình rồi đọc vài trang báo yêu thích, em ước rằng có ai đó thẩu hiểu, ngồi cùng mình trò chuyện những câu chuyện bình dị của cuộc sống, những đổi thay nơi cố đô nghìn năm văn hiến hay lắng nghe.

Em dân khối A, rất nhạy với các con số và thông tin kinh tế nhưng lại đặc biệt yêu thích thơ văn và nghệ thuật. Ngoài ra cũng dành thời gian để nghiên cứu ngôn ngữ học.

Hy vọng anh nghiêm túc, có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng một người phụ nữ bình dị, yêu quý gia đình, xem con cái và gia đình là ưu tiên. Cũng không nề hà việc nhà và thích thưởng thức những món ăn em nấu. Nếu anh có cùng hoàn cảnh như em, chúng ta sẽ cùng chia sẻ.

Từng trải qua một cuộc hôn nhân nên em hiểu rằng sự đồng điệu rất quan trọng, lắng nghe và chia sẻ là chìa khóa cho bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng sự tử tế mình dành cho đối phương sẽ là điều khiến cả hai gắn kết.

Em không viết về ngoại hình hay tính cách quá nhiều để chúng ta có thời gian tìm hiểu và làm bạn khi gặp ngoài đời. Mong rằng bức thư của em sẽ tìm được đến anh - một người phù hợp và sẵn sàng nghiêm túc.

Hà Nội chờ tin anh.

