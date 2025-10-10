Chờ anh, người đàn ông chân thành

Mong muốn bạn có chính kiến và bản lĩnh, để khi gặp những điều không may trong cuộc sống, chúng ta sẽ điềm tĩnh để giải quyết vấn đề.

Mình cảm ơn VnExpress đã cho cơ hội được kết nối với một nửa yêu thương. Về mình, khi sắp đến tuổi 30, tuổi không còn nhỏ để suy nghĩ đến chuyện lập một gia đình nhỏ, nơi đó có vợ chồng và một đến hai bé, là nơi mà khi tan làm hay dù đi đâu đều muốn trở về.

Hàng ngày của mình trôi qua khá đơn giản, thức dậy chuẩn bị cơm đến văn phòng, cuối tuần đi cà phê đọc sách, thỉnh thoảng mình cũng thích đi đâu đó cho thoải mái. Nhiều lúc mình nghĩ sẽ rất vui khi có "người thương", là người có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn; là người tin tưởng, tôn trọng và luôn ở bên cạnh nhau dù mình có đôi lúc hơi bướng bỉnh và muốn anh "nuông chiều" một chút.

Sau tất cả, điều quan trọng là cả hai đồng cảm, thấu hiểu và cố gắng vì nhau mà thay đổi, chấp nhận cả tính xấu của người kia. Cũng mong muốn bạn có chính kiến và bản lĩnh, để khi gặp những điều không may trong cuộc sống, chúng ta sẽ điềm tĩnh để giải quyết vấn đề. Về ngoại hình, mình mong bạn cao một chút, đô con một chút, không cần bạn phải dễ nhìn, chỉ cần bạn luôn lạc quan và nhìn nhận mọi việc tích cực.

Mình được nhận xét là người có tính tình vui vẻ, khá hiểu chuyện. Những dòng thư ngắn miêu tả một chút về mình, nếu bạn thấy có chút cảm mến, hãy gửi thư cho mình nhé. Mong được làm quen các bạn từ TP HCM đến Cần Thơ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ