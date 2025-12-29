Chờ anh đến với sự chân thành

Em không còn trẻ nhưng vẫn thích một tình yêu nhẹ nhàng, từ từ tìm hiểu từ từ yêu.

Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt cái đã hết năm rồi. Em chạy KPI cả năm, chưa đạt được chỉ tiêu là tết này có anh về nhà cùng rồi. Thế nên em phải chủ động thôi, mở lòng ra và "hốt" anh vào nhà. Em là cô gái sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên, là cô gái kiên cường như con người ở đây vậy, nhưng cũng có chút mong manh như ngọn cỏ.

Hiện nay em làm công việc văn phòng, thu nhập ổn định, biết nấu những món đơn giản. Em không còn trẻ nhưng vẫn thích một tình yêu nhẹ nhàng, từ từ tìm hiểu từ từ yêu. Em mong anh là người có ý chí, có chút mạnh mẽ, sống chân thành và có hoài bão. Ngoại hình em bình thường nên cũng mong anh bình thường như em. Nếu anh thấy được, hãy gửi mail cho em nha, em chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ