Chờ anh đến để yêu và được yêu thêm lần nữa

Em là người phụ nữ đơn thân, sống với hai cô con gái nhỏ tại Dĩ An, Bình Dương (cũ).

Em là nhân viên văn phòng, thu nhập tạm đủ trang trải cho ba mẹ con. Em biết không ai hoàn hảo, bản thân em cũng vậy, chỉ là một người phụ nữ bình thường, từng tổn thương và chật vật vươn lên, cố sống tích cực hơn sau đổ vỡ. Tuy vậy, em tin rằng mình đáng được trân trọng vì sống hòa nhã, thân thiện, nhiệt tình và luôn đặt sự chân thành lên hàng đầu.

Cuộc sống của em giản dị nhưng cũng nhiều màu sắc. Nếu để dành được ít tiền, em thích đi du lịch để khám phá những vùng đất mới, đôi khi chỉ là la cà một ngày, một buổi ở những nơi chill chill, cà phê nhẹ nhàng, có chút không gian đủ để lặng và yên. Em yêu những điều lãng mạn, tử tế và tin rằng cuộc sống trở nên mềm hơn khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc giản đơn nhất.

Nhiều lúc có chút tâm trạng hay áp lực, việc chạy xe máy dưới mưa và để cho nước mưa vả vào mặt cũng không hẳn là điều tồi tệ (cười).

Em mong được kết nối với anh trong độ tuổi 38 đến dưới 50, không phân biệt vùng miền, là người có sự điềm tĩnh, chín chắn, trầm lắng nhưng vẫn biết cách gợi chuyện, chia sẻ cùng nhau. Em hy vọng anh không gia trưởng, không hút thuốc, sống tình cảm và chân thành. Anh có thể đang độc thân hoặc từng trải qua đổ vỡ, điều đó không quan trọng bằng việc anh có thể mở lòng, bao dung và chấp nhận em. Ở tuổi này, em mong anh có một công việc ổn định, có chút tài chính càng tốt.

Em từng đi qua những tháng ngày không dễ dàng, từng đau khổ và tự mình vượt qua nhiều khó khăn sau ly hôn. Vì vậy, nếu có duyên kết nối và trò chuyện, điều em mong nhất chính là sự chân thành và mở lòng ngay từ đầu. Nếu thấy hợp, hãy cho nhau cơ hội để sẻ chia và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, biết đâu ta có thể tiến xa hơn. Nhưng nếu anh cảm thấy không hợp, hoặc không muốn tiếp tục, em mong có thể dành cho nhau sự trân trọng, chỉ cần một lời nói rõ ràng để không ai phải tổn thương hay nuối tiếc, đừng lặng lẽ biến mất.

Em tin rằng trong cuộc đời này, điều quý giá nhất không phải là ta tìm được ai đó hoàn hảo, mà là gặp được một người biết lắng nghe, hiểu và trân trọng nhau. Nếu anh cũng có cùng suy nghĩ, rất mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào giản dị và một cuộc trò chuyện chân thành, anh nhé.

Em chờ anh đến để yêu và được yêu thêm lần nữa.

