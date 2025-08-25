Chờ anh cùng vun đắp gia đình hạnh phúc

Em là nhân viên chuyên ngành tiếng Nhật, là người sống tình cảm, nghiêm túc và luôn có trách nhiệm trong mọi việc.

Em 33 tuổi, đang sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em là nhân viên chuyên ngành tiếng Nhật, là người sống tình cảm, nghiêm túc và luôn có trách nhiệm trong mọi việc. Em yêu trẻ con, thích cỏ cây hoa lá và nuôi chó, những điều nhỏ bé nhưng khiến cuộc sống thêm phần ấm áp. Từ nhỏ em đã sống xa gia đình, nên luôn khao khát có một mái ấm riêng, nơi có thể cùng người mình thương chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau nuôi dạy con cái và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Em biết nấu ăn, thêu thùa, may vá, mỗi thứ em đều biết một chút, đủ để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Em mong tìm được một người đàn ông chịu khó, biết cân bằng giữa công việc và gia đình, cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu có duyên, em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu và tiến tới hôn nhân trong năm nay.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ