Chờ 6 ngày để thu hồi 'quả trứng vàng' bị trộm nuốt chửng

New ZealandCảnh sát thu hồi được dây chuyền vàng hình quả trứng bị kẻ trộm nuốt tại Auckland, sau 6 ngày chờ đợi nghi phạm thải qua đường tiêu hóa.

Nghi phạm ăn trộm là một người đàn ông 32 tuổi, bị bắt tại cửa hàng trang sức Partridge Jewelers ở Auckland ngày 28/11. Người này hầu tòa sau đó một ngày, nhưng không thừa nhận tội danh. Kể từ đó, anh ta bị giam và có các sĩ quan cảnh sát túc trực 24/24 để chờ thu thập bằng chứng.

Cảnh sát New Zealand tối 5/12 cho biết đã thu được dây chuyền sau khi kẻ trộm thải qua đường tiêu hóa một cách tự nhiên, không cần can thiệp y tế. Lực lượng này công bố bức ảnh dây chuyền được đặt trên lớp giấy lót, vẫn còn nguyên nhãn dán giá 19.000 USD.

Cảnh sát New Zealand công bố ảnh dây chuyền thu hồi được từ kẻ trộm. Ảnh: Cảnh sát New Zealand

Nghi phạm dự kiến tiếp tục hầu tòa vào ngày 8/12 và sẽ bị giam tới lúc đó.

Món đồ mà anh ta ăn trộm là mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé phiên bản giới hạn, dài 3,3 inch (8,4 cm), thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond, có sự tham gia của tài tử Roger Moore trong vai điệp viên 007.

Trên thế giới chỉ có 50 mặt dây chuyền như vậy còn tồn tại. Chúng được làm từ vàng 18 carat, phủ men xanh lá cây và đính 60 viên kim cương trắng cùng 15 viên sapphire xanh.

Ngọc Ánh (Theo AP)