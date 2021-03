Chở 5 người vượt sông qua Lào giá 4 triệu đồng

Nghệ AnLô Văn Dậu (38 tuổi) và Lương Du Lan (33 tuổi) đang đưa 5 người vượt biên qua Lào thì bị phát hiện.

Ngày 7/3, Bộ đội biên phòng Nghệ An khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; đồng thời bàn giao nghi can Dậu và Lan, đều trú xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thụ lý.

Trước đó, chiều 5/3 tại sông biên giới thuộc xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn), tổ tuần tra biên phòng Nghệ An bắt quả tang Lô Văn Dậu và Lương Du Lan đang dùng thuyền độc mộc đưa 5 người Việt Nam qua Lào. Hai nghi can khai, nhận 4 triệu đồng tiền công để đưa nhóm người nêu trên qua Lào đi lao động nếu trót lọt.

Nhà chức trách cũng lập hồ sơ xử lý hành chính nhóm người vi phạm về hành vi xuất cảnh trái phép.

Dậu (áo đỏ) và Lan sau khi bị bắt. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Hơn một năm qua, biên phòng Nghệ An lập gần 60 chốt cố định tại các lối mở và hàng chục chốt lưu động dọc biên giới dài 468 km giáp Lào để phòng chống Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện.

Nguyễn Hải