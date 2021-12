Chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giá 17 triệu đồng

Thừa Thiên - HuếNguyễn Xuân Trường, 34 tuổi, bị bắt khi đang chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 1/12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trường về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mạnh Thắng

Trước đó, 22h10 ngày 21/11, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, công an phát hiện Trường lái ôtô chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trường khai được một người đàn ông miền Nam thuê chở 4 người từ khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) vào Long Thành (Đồng Nai) với giá 17 triệu đồng.

Chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Xuân Trường. Video: Mạnh Thắng



4 người Trung Quốc đang bị Công an Thừa Thiên Huế tạm giữ và tiến hành các thủ tục trục xuất về nước.

Võ Thạnh