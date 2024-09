Chip xử lý trên iPhone 16 mạnh hơn MacBook M1

Chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro có điểm sức mạnh cao hơn Apple M1 trang bị trên iPad và máy Mac.

Kết quả đo hiệu suất của chip mới được đăng lên trang của Geekbench ngày 12/9 cho thấy sản phẩm có điểm hiệu suất đơn nhân 3.429, trong khi đa nhân là 8.790.

Mã sản phẩm là iPhone17,1 cho thấy đây là iPhone 16 Pro, sử dụng chip A18 Pro. Chip này khác biệt với A18 khi có thêm một lõi GPU, nên nếu chỉ xét riêng CPU, điểm này có thể tương đương các mẫu iPhone 16 khác do có chung thông số. Điểm hiệu suất này cao hơn 15-20% so với A17 Pro trên iPhone 15 Pro và cao hơn 30% so với A16 Bionic, phù hợp với các tuyên bố của Apple trong ngày ra mắt.

Kết quả đo của iPhone 16 Pro trên Geekbench. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, kết quả đo trung bình của iPad Air M1 trên Geekbench vào khoảng 8.351 điểm, thấp hơn 5% so với mẫu iPhone mới. iPad Air sử dụng chip M1, chip máy tính đầu tiên do Apple phát triển, ra mắt năm 2020, ban đầu được dùng trên máy tính Mac trước khi đưa sang các sản phẩm như iPad.

Theo 9to5Mac, điểm trên các công cụ đo không phải lúc nào cũng phản ánh đúng hiệu suất trong các tác vụ thực tế, nhưng đã cho thấy sự tiến bộ trong việc phát triển chip của Apple. "Chúng ta đang ở giai đoạn có thể mang một chiếc máy với sức mạnh của M1 ngay trong túi của mình, chỉ bốn năm sau khi chip đó ra mắt", trang này nhận xét.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng đây là "điều đáng tiếc" khi người dùng chưa thể khai thác nhiều hơn sức mạnh của chip ngoài phạm vi một chiếc điện thoại. So sánh với Samsung, hãng Hàn Quốc cho phép người dùng tận dụng sức mạnh của smartphone thông qua các công cụ như DeX để biến điện thoại thành một chiếc máy tính.

"Có thể điều đó sẽ làm giảm doanh số của iPad hoặc Mac vì iPhone mạnh hơn, dễ mang theo và có màn hình ngày càng lớn", người dùng Augusto Galindo bình luận.

iPhone 16 tại lễ ra mắt sáng 10/9 tại Mỹ. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài CPU, bộ bốn iPhone mới cũng được nâng cấp RAM lên 8 GB, theo thông tin từ Phó chủ tịch Apple Johny Srouji, tương đương phiên bản cấu hình thấp nhất của một số MacBook M1.

Bộ bốn iPhone 16 ra mắt trong sự kiện It's Glowtime rạng sáng 10/9. iPhone 16 và 16 Plus thay đổi thiết kế camera, trang bị nút Action thay cho phím gạt chế độ âm lượng, camera chính nâng lên 48 megapixel. Hai mẫu Pro có màn hình lớn hơn trước 0,2 inch, camera góc siêu rộng nâng độ phân giải lên 48 megapixel. Cả bốn đều có nút chụp mới. Apple trang bị chip A18 cho iPhone 16 tiêu chuẩn và A18 Pro cho iPhone 16 dòng Pro.

iPhone 16 sẽ lên kệ tại Việt Nam từ ngày 27/9.

Lưu Quý