Chip xử lý Samsung Exynos có thể mạnh ngang Apple M5

Chip Exynos 2600, do Samsung sản xuất trên tiến trình 2 nm và dự kiến trang bị cho Galaxy S26, rò rỉ điểm hiệu năng ngang với chip M5 dành cho iPad và máy Mac.

Minh họa chip Exynos của Samsung. Ảnh: PhoneArena

Theo PhoneArena, kết quả đo hiệu năng của mẫu chip được cho là Exynos 2600 vừa xuất hiện trên Geekbench 6, với điểm đơn nhân 4.217 và đa nhân 13.482. Mức này vượt trội so với kết quả trước đó của Exynos 2600 là 3.455 đơn nhân và 11.621 đa nhân, bỏ xa đối thủ Snapdragon 8 Elite Gen 5 với điểm lần lượt 2.865 và 9.487. Điểm số 4.217 của Exynos 2600 cũng gần bằng 4.263 của Apple M5 - dòng chip trang bị trên máy tính bảng và máy tính xách tay của Apple, vốn dẫn đầu về hiệu năng đơn nhân.

Các trang công nghệ đánh giá chip Samsung đạt được hiệu năng vượt bậc là nhờ công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay trên tiến trình 2 nm, giúp tăng mật độ bóng bán dẫn. Việc sử dụng bóng bán dẫn với công nghệ Gate AllAround (GAA) cũng giúp kiểm soát dòng điện tốt hơn, giảm rò rỉ điện năng, từ đó tăng sức mạnh và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Điểm hiệu năng được cho là của Exynos 2600. Ảnh: Geekbench 6

Exynos 2600 dự kiến có CPU 10 nhân, gồm một nhân chính với xung nhịp 4,2 GHz, ba nhân hiệu năng cao 3,56 GHz và sáu nhân hiệu suất 2,76 GHz. Nếu ra mắt trên thế hệ Galaxy S26 vào tháng 1/2026, Exynos 2600 có thể trở thành chip mạnh nhất trên smartphone. Điều này được đánh giá có ý nghĩa lớn với Samsung khi xưởng đúc chip của hãng hiện xếp thứ hai toàn cầu nhưng chỉ chiếm 7,3% thị phần, tụt xa so với TSMC với 70,2%

Chip mới có thể giúp Samsung thay đổi "định kiến" của người dùng. Sau khi dừng phát triển nhân tùy chỉnh "Mongoose" vì kém hiệu quả so với Snapdragon, sự trở lại của Exynos 2600, nếu thực sự có hiệu năng ngang Apple M5, sẽ giúp hãng giành lại niềm tin từ người dùng và thị trường.

Huy Đức