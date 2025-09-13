Chip trên iPhone 17 Pro có hiệu năng đơn nhân cao hơn CPU AMD và Intel

Chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đạt điểm hiệu năng đơn nhân vượt AMD Ryzen 9 9950X và Intel Core i9-14900KS.

Theo Tom's Hardware, chip A19 Pro không chỉ mạnh hơn so với A18 Pro năm ngoái mà còn đánh bại một số mẫu chip máy tính mạnh mẽ của AMD và Intel. Trong bài kiểm tra hiệu năng đơn luồng bằng công cụ Geekbench 6, chip A19 Pro đạt 3.895 điểm, cao hơn 11% so với A18 Pro và bỏ xa mức 2.862 điểm của Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Kết quả này cũng vượt mức 3.697 điểm của chip M4 dành cho máy Mac và iPad hay các mẫu CPU mạnh mẽ như Ryzen 9 9950X đạt 3.482 điểm, Intel Core i9-14900KS 3.362 điểm.

Chip A19 Pro trang bị trên iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Ảnh: Apple

A19 Pro đạt 9.746 điểm trong bài kiểm tra đa luồng Geekbench 6, cao hơn 12% so với A18 Pro. Tuy nhiên, mức này chưa so với chip máy tính do A19 Pro chỉ có 6 nhân xử lý, gồm 2 nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Trong khi đó, CPU máy tính có hàng chục nhân xử lý.

Trên A19 Pro, ngoài tốc độ hai nhân hiệu suất cao tăng lên 4,26 GHz, bốn nhân tiết kiệm điện cũng có bộ nhớ đệm lớn hơn 50% so với thế hệ trước. Chip được TSMC sản xuất trên quy trình N3P thay cho N3E trước đó, giúp mật độ bóng bán dẫn cao hơn đồng thời giảm mức tiêu thụ điện tới 10% so với nút N3E.

Phần tạo ấn tượng nhất của A19 Pro là hiệu năng xử lý đồ họa GPU. Thử nghiệm trên Geekbench 6, chip đạt 45.657 điểm, cao hơn 37% so với A18 Pro. Điểm này tương đương GPU trên chip M2 hay M3 của iPad Air hay các GPU tích hợp trên máy tính như AMD Radeon 890M. Nhờ đó, chip cải thiện rõ rệt các tác vụ xử lý hình ảnh phức tạp như làm mờ hậu cảnh hay hiệu ứng thị giác vốn rất quan trọng cho ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR) và xử lý video chuyên sâu.

Điểm hiệu năng của A19 Pro cho thấy vị thế dẫn đầu của Apple trong lĩnh vực chip di động, đồng thời cho thấy tương lai của smartphone có thể cạnh tranh với PC trong các tác vụ cụ thể.

Huy Đức (theo Tom's Hardware, Geekbench)